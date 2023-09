"G77"-Gipfel

Gipfeltreffen der "Gruppe der 77", einem Zusammenschluss von Schwellen- und Entwicklungsländern (Esteban Collazo / telam / dpa )

Das "Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung" bleibe gültig, sagte Lula auf einem Gipfeltreffen von Entwicklungs- und Schwellenländern in Kuba. Man bestehe daher auf die Umsetzung der Verpflichtungen, die die reichen Länder nie erfüllt hätten. Lula betonte, zwar seien auch die Entwicklungs- und Schwellenländer bereit, sich gegen den Klimawandel zu engagieren. Dabei dürfe man aber nicht vergessen, dass sie nicht die gleiche historische Schuld an der Erderwärmung trügen wie die Industrieländer. Diese hatten zugesagt, 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Klimaschutz in ärmeren Ländern bereitzustellen. Bislang wurde das Zahlungsziel allerdings verfehlt.

Kuba hat derzeit den Vorsitz der sogenannten G77-Gruppe, die 1964 von ebensovielen Staaten des Globalen Südens gegründet worden war. Inzwischen gehören ihr 134 Länder an. Die Gruppe repräsentiert damit rund 80 Prozent der Weltbevölkerung.

