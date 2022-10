Lula da Silva ist alter und neuer Präsident Brasiliens. Seine Anhängerschaft feiert das ausgiebig auf den Straßen des Landes. (AFP / MIGUEL SCHINCARIOL)

Der Wahlausgang war allerdings knapp: Der rechtspopulistische Amtsinhaber Bolsonaro erhielt 49,1 Prozent der Stimmen. Rund 156 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bolsonaro hatte immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis im Fall einer Niederlage möglicherweise nicht anzuerkennen.

Lulas Arbeiterpartei warf der Polizei vor, Straßensperren für Verkehrskontrollen vor allem im Nordosten des Landes eingerichtet zu haben, um Wählerinnen und Wählern bewusst die Stimmabgabe zu erschweren. In dieser Region hat Lula besonders starken Rückhalt. Der Vorsitzende des Obersten Wahlgerichts teilte mit, dass die Behörden die Auflösung dieser Kontrollpunkte angeordnet hätten. Das Wahlrecht sei nicht verletzt worden.

Lula: alter und neuer Präsident Brasiliens

Der linke Politiker Luiz Inácio „Lula“ da Silva war bereits zwei Amtszeiten lang Präsident von Brasilien, von 2003 bis 2011. In dieser Zeit stabilisierte sich die Wirtschaft, und durch Sozialprogramme wurde die Armut verringert. Im Wahlkampf warb er unter anderem mit neuen Sozialprogrammen und Klimaschutz.

Lulas Arbeiterpartei wird jedoch regelmäßig Korruption vorgeworfen, unter anderem hatte die Partei während seiner ersten Präsidentschaft Abgeordnete im Parlament bestochen. Lula selbst wurde wegen Korruption verurteilt, durfte 2018 nicht für die Wahl kandidieren und saß anderthalb Jahre im Gefängnis. Die Urteile wurde inzwischen vom Obersten Gerichtshof wegen fehlender Beweise aufgehoben.

Der bisherige Amtsinhaber Bolsonaro

Der Ex-Militär und langjährige Abgeordnete unterschiedlicher Parteien wurde 2018 ins Präsidentenamt gewählt. Seine Positionen sind rechtsradikal: Immer wieder hat er sich verächtlich über die Demokratie und ihre Institutionen geäußert und die brasilianische Militärdiktatur (1964 bis 1984) gelobt, fiel durch frauenfeindliche, homophobe und rassistischen Aussagen auf.

Des Weiteren nahm unter Bolsonaro die Zerstörung des Regenwalds im Amazonas-Gebiet drastisch zu, was ihm angesichts des fortschreitenden Klimawandels international Kritik eingebracht hat. Zudem starben seit Beginn der Corona-Pandemie etwa 700.000 Menschen in Brasilien, Bolsonaros schlechtes Management gilt als eine der Hauptursachen. Obwohl die brasilianische Wirtschaft wächst, steigen Armut und Hunger in der Bevölkerung an. Sozialprogramme und Mittel für Kultur und Bildung hat Bolsonaro gekürzt.

Der Wahlkampf

Vor der Stichwahl hatten beide Kandidaten gegenseitig schwere Vorwürfe erhoben, der Wahlkampf glich seit Wochen einer Schlammschlacht. Im letzten Fernsehduell am Freitagabend bezichtigten sie sich gegenseitig der Lüge. Beide warben bis kurz vor Öffnung der Wahllokale auf Kundgebungen um Stimmen. Bolsonaro hatte vorab regelmäßig Zweifel am Wahlsystem geäußert und angedeutet, das Ergebnis im Falle einer Niederlage nicht anzuerkennen. Nach dem letzten Fernsehduell kündigte er dagegen an, das Ergebnis akzeptieren so wollen. In letzten Umfragen hatte Lula noch knapp vorne gelegen, der Abstand war nach dem überraschend knappen ersten Wahlgang jedoch deutlich geschrumpft. Bolsonaro stellte gleichzeitig die Daten des renommierten Instituts Datafolha infrage.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.