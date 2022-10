Der künftige Präsident Lula da Silva (AFP / CAIO GUATELLI)

In der Stichwahl kam er auf 50,9 Prozent der Stimmen. Der rechtspopulistische Amtsinhaber Bolsonaro erhielt 49,1 Prozent. Lula rief das Land zur Einheit auf. Niemand wolle in einem gespaltenen Land leben, sagte der 77-Jährige in seiner Siegesansprache. Er ging unter anderem auf die Hungerkrise in Brasilien ein und versprach, gegen die Abholzung im Amazonasgebiet einzuschreiten.

Vor der Wahl wurde die Befürchtung geäußert, dass es bei einem knappen Ausgang zu Gewalt kommen könnte. In mehreren Bundesstaaten Brasiliens gab es nach Bekanntgabe des Ergebnisses Proteste von Bolsonaro-Anhängern.

Zahlreiche Politiker gratulierten Lula. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit bei der Bewältigung drängender globaler Herausforderungen wie der Ernährungssicherheit und dem Klimawandel. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Scholz. Glückwünsche kamen auch von US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin.

