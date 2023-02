US.Präsident Biden empfängt seinen brasilianischen Kollegen Lula da Silva im Weißen Haus. (AP / Jonathan Ernst / dpa-bilderdienst)

Bei ihrem Treffen im Weißen Haus betonten sie gemeinsam die Bedeutung der Demokratie, welche es auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zu schützen gelte. Diese sei auch schon in den Vereinigten Staaten und Brasilien "getestet" worden, habe aber jeweils gesiegt, sagte Biden. Lula erklärte, man müsse dafür sorgen, dass so etwas nie wieder möglich werde. Und auch sonst gebe es Themen, bei denen man zusammenarbeiten könne. Lulas Visite erfolgte einen Monat nach dem Angriff rechter Anhänger seines Vorgängers Bolsonaro auf den Präsidentenpalast, das Kongressgebäude und den Sitz des Obersten Gerichts in der Hauptstadt Brasília.

Die Attacke weckte Erinnerungen an die Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger von Bidens Vorgänger Trump vor gut zwei Jahren.

