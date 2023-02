US.Präsident Biden empfängt seinen brasilianischen Kollegen Lula da Silva im Weißen Haus. (AP / Jonathan Ernst / dpa-bilderdienst)

Das sagte der brasilianische Präsident Lula da Silva bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Dort traf sich Lula mit seinem Amtskollegen Biden im Weißen Haus. Im Anschluss an ihre Gespräche betonten sie die Notwendigkeit, die Demokratie auf dem amerikanischen Kontinent zu verteidigen. Mit Blick auf die Proteste von Oppositionsanhängern in der jüngsten Vergangenheit sagte Biden, die Demokratie in den USA und in Brasilien sei einer Prüfung unterzogen worden, habe aber gesiegt.

Lulas Visite erfolgte einen Monat nach dem Angriff rechter Anhänger seines Vorgängers Bolsonaro auf den Präsidentenpalast, das Kongressgebäude und den Sitz des Obersten Gerichts in der Hauptstadt Brasília. Die Attacke weckte Erinnerungen an die Erstürmung des US-Kongresses durch Anhänger von Ex-Präsident Trump vor gut zwei Jahren.

