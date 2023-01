Vermittlungsinitiative

Bundeskanzler Scholz und Präsident Lula: Brasilien bleibt weiter neutral im Ukraine-Krieg. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Es sei notwendig, eine Gruppe von Ländern zu bilden, die stark genug ist und respektiert wird, um sich mit beiden Seiten an einem Verhandlungstisch zusammenzusetzen, sagte Lula auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz in der Hauptstadt Brasília. Er habe bereits mit Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Initiative gesprochen.

Lula brachte sich selbst als Vermittler ins Spiel und sagte, so wörtlich, dass die "chinesischen Freunde" dabei eine sehr wichtige Rolle spielten. Es sei Zeit, dass China anpacke. Lula wird im März in Peking erwartet. Erneut kritisierte er den ukrainischen Präsidenten Selenskij. Zwar habe Russland den Fehler begangen, in ein anderes Land einzudringen. Aber, so Lula wörtlich, "wenn einer nicht will, streiten zwei nicht".

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.