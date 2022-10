Wahlkampf-Plakate von Lula und Bolsonaro. (picture alliance/ dpa/ MAXPPP/ Franck Dubray)

Lula gab kurz nach Öffnung der Wahllokale seine Stimme ab und sagte dabei, er wolle Brasilien im Falle seines Wahlsieges zur "Normalität" zurückführen. Amtsinhaber Bolsonaro gab ebenfalls am Morgen seine Stimme ab. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, das Ergebnis anzufechten, sollte er verlieren.

Brasilien ist politisch gespalten

Brasilien ist die größte Volkswirtschaft in Lateinamerika. Das Land ist politisch tief gespalten. Lula nennt Bolsonaro wegen dessen Corona-Politik einen Völkermörder. Der amtierende Präsident hatte mit Blick auf Covid-19 von einer "kleinen Erkältung" gesprochen. Brasilien gilt mit rund 700.000 Toten als eines der Länder, das am stärksten von der Pandemie betroffen war. Bolsonaro bezeichnet seinen Kontrahenten nach dessen Verurteilung wegen Korruption als einen Dieb. Lulas Rückkehr in die Politik wurde möglich, weil der Oberste Gerichtshof 2019 ein Urteil gegen ihn wegen Korruption aufgehoben hatte und er nach hunderten Tagen Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Wird Bolsonaro das Wahlergebnis anerkennen?

Ähnlich wie der frühere US-Präsident Trump hat Amtsinhaber Bolsonaro bereits angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. "Nur Gott" könne ihn aus dem Amt entfernen, sagt Bolsonaro und behauptet ohne jede Beweise, es gebe ausgedehnten Betrug in Brasiliens elektronischem Wahlsystem. Lula befürchtet nach eigenen Angaben, Bolsonaro könne im Falle einer Niederlage "Unruhe" stiften.

Der Ex-Militär Bolsonaro hatte vor vier Jahren mit der Ankündigung gewonnen, Brasilien von Korruption zu befreien, die Arbeitslosigkeit zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. Damit zog er die Elite des Landes, Unternehmer, aber auch viele einfache Menschen auf seine Seite, berichtet Reuters. Von seinen Versprechen ist jedoch wenig geblieben, wie die Nachrichtenagentur weiter schreibt.

Hunger als Wahlkampfthema

Als ein zentrales Wahlkampfthema gilt die Ernährungsversorgung. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist Brasilien 2021 wieder auf der Hungerkarte des Welternährungsprogramms (WFP) aufgetaucht, weil rund 29 Prozent der Bevölkerung in "mittlerer oder schwerer Ernährungsunsicherheit" leben. Erst 2014 war das Land von der Hungerkarte verschwunden, nachdem in der Regierungszeit Lulas ein Wirtschaftsboom und massive Sozialprogramme Millionen Menschen aus der Armut geholfen hatten.

Bolsonaro selbst zeigte sich zuletzt irritiert darüber, welche Bedeutung das Thema im brasilianischen Wahlkampf hat. "Hunger in Brasilien? Es gibt ihn nicht in dem Ausmaß, in dem darüber berichtet wird", sagte er im August. Und sein Wirtschaftsminister Guedes sagte zu einer Studie, wonach 33 Millionen der insgesamt rund 217 Millionen Brasilianer von Hunger bedroht seien: "Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht."

Werben um einkommensschwache Wählerschichten

Um einkommensschwache Wählerschichten auf seine Seite zu ziehen, hat Präsident Bolsonaro bestehende Sozialprogramme verändert, teilweise die Sozialhilfe erhöht. Er machte gezielt Wahlkampf im ärmeren Nordosten, wo ein Viertel der mehr als 210 Millionen Einwohner lebt. Dort hat sein Herausforderer Lula traditionell viele Anhänger.

Weitere Bewerber werden nach Einschätzung von Beobachtern keine großen Stimmanteile erreichen. Erlangt keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent, gibt es eine Stichwahl. Diese wäre für den 30. Oktober vorgesehen. Entscheidend für den Wahlausgang dürfte nach Einschätzung von Experten die Wahlbeteiligung werden. Gewählt werden zudem Parlamentsabgeordnete, Gouverneure und Senatoren. Es besteht Wahlpflicht. Allerdings werden kaum Strafen verhängt, wenn man einer Abstimmung fern bleibt.

