Union und SPD haben sich in der Nacht auf mehrere Maßnahmen geeinigt, um den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu begegnen.

Die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld sollen demnach deutlich gesenkt werden. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen.



Die große Koalition will zudem ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket schnüren. Man werde bereits geplante Ausgaben des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken, heißt es in dem 14-seitigen Beschluss von Union und SPD.



Nach Angaben von CSU-Chef Seehofer kommen Liquiditätshilfen, Bürgschaften und Steuerstundungen für betroffene Branchen hinzu. An den Beratungen nahmen neben Kanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz sowie die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD teil, zeitweise waren auch Gesundheitsminister Spahn und Außenminister Maas dabei.