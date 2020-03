Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuen Coronavirus in Deutschland ist auf 150 gestiegen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es Fälle in zehn Bundesländern, die mit Abstand meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Weltweit zählte die Weltgesundheitsorganisation bislang rund 89.000 bestätigte Infektionen. Etwa 3.000 Menschen starben an der Folgen der Lungenkrankheit.



Die Lufthansa kündigte an, das Flugangebot auf den Strecken nach Italien und Asien wegen der Coronavirus-Epidemie deutlich einzuschränken. Wie der Konzern weiter mitteilte, soll es auch weniger innerdeutsche Flüge geben. Zum Lufthansa-Konzern gehören unter anderem die Fluglinien Eurowings, Austrian Airlines und Swiss.



Der deutsche Aktienindex DAX startete heute mit einem Plus in die Börsenwoche. In der vergangenen Woche war der Kurs aus Furcht vor den Folgen der weltweiten Coronavirus-Epidemie um mehr als zwölf Prozent gesunken.