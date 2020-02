Angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 im Norden Italiens bereitet sich die Bundesregierung auf eine gravierendere Lage in Deutschland vor. Die Epidemie sei in Europa angekommen, sagte Gesundheitsminister Spahn in Berlin.

Die sehr dynamische Lage, mit der sich das Virus ausbreite, deute daraufhin, dass sich die Krankheit zu einer Pandemie entwickeln könne, erklärte der CDU-Politiker. Die Weltgesundheitsbehörde WHO hingegen geht noch davon aus, dass die Ausbreitung eingedämmt werden könne. Es sei sehr ermutigend, dass die Fallzahlen in China zurückgingen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Die Ausbreitung des Virus könne noch gestoppt werden. Die Zahlen aus Italien, dem Iran und Südkorea seien gleichwohl sehr beunruhigend, sagte er.



Nach WHO-Einschätzung handele es sich bislang nicht um eine Pandemie, sondern Epidemien in einzelnen Ländern. Mit Pandemie bezeichnet man die Verbreitung eines neuen Virus auf der ganzen Welt. Es gebe bislang keine unkontrollierte globale Ausweitung des Virus, so Tedros.

Verhaltenshinweise an die Bevölkerung

Spahn sagte, angesichts von 16 bekannten Infektionsfällen in Deutschland sei es noch möglich, Betroffene zu isolieren, zu behandeln und ihre Kontaktpersonen zu ermitteln. Bei einer stärkeren Ausbreitung müsse der Schwerpunkt in einer möglichen nächsten Phase auf Behandlung und Verhaltenshinweise an die Bevölkerung gelegt werden.



Der Gesundheitsminister warnte aber auch vor Panikmache: "Von der Absage von Großveranstaltungen bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es noch viele Zwischenstufen. Wir reagieren jederzeit angemessen und verhältnismäßig." Jeder könne dazu beitragen, dass sich das Virus nicht ausbreite: Wichtig sei es, mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen, beim Husten andere zu schützen und sich nicht selbst ins Gesicht zu fassen.

Keine Grenzschließungen geplant

Grenzschließungen plant die Bundesregierung derzeit nicht. Entsprechende Überlegungen gebe es im Bundesinnenministerium nicht, sagte ein Ressortsprecher. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts verwies auf geänderte Reisehinweise für Italien, nach denen man sich vor einem Reiseantritt gegebenenfalls beim italienischen Gesundheitsministerium informieren solle.



Die EU-Kommission ruft ihre Mitgliedstaaten zu koordiniertem und verhältnismäßigem Handeln auf und stellt 232 Millionen Euro im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung. Auch die Europäische Behörde zur Kontrolle von Infektionskrankheiten, ECDC, geht davon aus, dass sich das Coronavirus in Europa weiter ausbreiten wird.



Direktorin Ammon sagte im Deutschlandfunk, in Italien erlebe man derzeit zum ersten Mal in Europa, dass die Zahl der Erkrankungen schnell anwachse. In den kommenden Wochen sei es möglich, dass auch andere Länder solche lokalen Ausbrüche erlebten. In anderen Ländern werde es vermutlich aber so bleiben wie bisher, dass nur wenige Krankheitsfälle von außen hereingetragen würden. Es gehe nun darum, dafür zu sorgen, dass Erkrankte behandelt werden könnten, dass Krankenhäuser vorbereitet seien und dass die Bevölkerung gut informiert werde.

Norditalien besonders betroffen

In Italien gibt es mindestens sieben Todesopfer. Bei ihnen handelt es sich um ältere Menschen, teilweise mit Vorerkrankungen. Die Zahl der gemeldeten Infizierten wird mit rund 220 angegeben. Zum möglichen Infektionsherd machten die Behörden bislang keine Angaben - dieser ist unbekannt, was die Eindämmung des Virus erschwert.



Die Behörden dort ergriffen drastische Maßnahmen. Elf Ortschaften, zehn in der Lombardei und eine in Venetien, wurden abgeriegelt. Der Karneval in Venedig wurde abgebrochen, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen wurden abgesagt. Schulen und Universitäten in allen betroffenen Regionen bleiben vorerst geschlossen ebenso wie viele Lokale und Kinos. In Mailand, der Hauptstadt der Lombardei, war die U-Bahn am Montag zur Hälfte leer, auch die berühmte Scala und der Dom blieben geschlossen.



Die betroffenen Regionen grenzen teilweise an Frankreich, Österreich, die Schweiz und Slowenien. Dort wächst deshalb die Sorge. Am Donnerstag ließ Österreich einen Zug aus Italien stoppen, weil sich darin Passagiere mit Erkältungssymptomen befanden.

Auch im Iran viele Krankheitsfälle

Auch im Iran gibt es eine hohe Anzahl von Coronavirus-Fällen. Ein Abgeordneter hat in diesem Zusammenhang der Regierung vorgeworfen, bezüglich der Ausbreitung die Fakten zu verschleiern. Teheran sage über das Ausmaß der Epidemie nicht die Wahrheit, sagte der Politiker Farahani der Nachrichtenagentur Isna. Er sprach dabei von über 50 Todesfallen allein in der Stadt Ghom, wo die ersten Fälle des Iran bekanntgeworden sind.

Börsenwerte sinken

Auch an den europäischen Börsen hat sich die Ausbreitung des Virus deutlich bemerkbar gemacht. Die Börsen in Frankfurt am Main, in London, Madrid, Zürich und Mailand brachen am Vormittag erheblich ein.



In China wurde wegen der Epidemie die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses verschoben. Die chinesischen Behörden meldeten heute 150 neue Todesfälle. Insgesamt sind es bislang rund 2.600 Tote.