In Italien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Südtirol meldet den ersten Infizierten, mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi wurden zu Sperrzonen erklärt. Die Gesundheitsminister aus Mitteleuropa treffen sich heute in Rom zu einer Krisensitzung.

Nach dem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen in Italien findet heute ein Krisentreffen in Rom statt. Dazu lud die italienische Regierung auch die Gesundheitsminister der Nachbarländer ein. Deutschland wird von Ressortchef Spahn vertreten. Bei dem Treffen soll über mögliche gemeinsame Maßnahmen gegen die Infektionen beraten werden. Auch die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides wird an den Gesprächen teilnehmen.



Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des Virus in Europa geworden. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Mittlerweile starben in Italien sieben Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19, es gibt rund 220 Infektionsfälle. Auf Sizilien und in Florenz wurden die ersten Fälle bekannt, Südtirol meldete ebenfalls den ersten Fall. Es handele sich um einen 31-Jährigen, der sich zuvor in der Lombardei aufgehalten habe. Nachdem der erste Test negativ ausgefallen sei, habe ein zweiter Test einen positiven Befund gebracht, erklärte das Land Südtirol auf Twitter. Ein dritter Test soll den Fall nun endgültig bestätigen, berichtet Die Neue Südtiroler Tageszeitung.

Auch Spanien meldet weiteren Fall

Auch in Spanien wurde ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Auf der Kanaren-Insel Teneriffa sei ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsbehörden. Nach Angaben der Zeitung "El Pais" wurde die Krankheit bei einer Person in einem Hotel diagnostiziert. Das Gebäude wurde unter Quarantäne gestellt. Hunderte Touristen werden demnach auf mögliche weitere Ansteckungen untersucht.

Gesundheitsexperte bemängelt Versäumnisse

Der Arzt und Biochemiker Alexander Kekulé warf der Bundesregierung im Deutschlandfunk Versäumnisse im Umgang mit dem Corona-Virus vor. Gesundheitsminister Spahn habe den Ernst der Lage auf keinen Fall früh genug erkannt. Seine Behörde stelle den neuen Virus weiterhin als harmloser als die Grippe dar. Das müsse ins richtige Verhältnis gesetzt werden, bemängelte Kekulé. Die Sterblichkeit der Grippe liege bei rund 0,1 Prozent. Bei dem neuen Corona-Virus hingegen liege die Sterberate bei 0,5 bis 1,5 Prozent. "Das heißt, das Virus ist für denjenigen, der die Infektion bekommt, zehn Mal gefährlicher", sagte Kekulé. Zudem sei es sehr viel schwieriger, die Risikogruppe einzuschätzen: Anders als bei der Grippe sei das neuartige Corona-Virus bislang nicht nur für ältere oder sehr junge Menschen tödlich gewesen, sondern auch für Menschen im mittleren Alter.



Der Gesundheitsexperte hatte schon zuvor Einreisekontrollen und "flächendeckende Screenings" empfohlen. Nun müsse man die "Zigarette austreten, bevor sie einen Waldbrand verursacht". Das sei zum Beispiel möglich, wenn in Deutschland zukünftig jeder Fall einer schweren Atemwegserkrankung sofort auf das Corona-Virus getestet werde.

Spahn warnt vor Panikmache

Gesundheitsminister Spahn hatte am Montag vor Panikmache gewarnt. "Von der Absage von Großveranstaltungen bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es noch viele Zwischenstufen. Wir reagieren jederzeit angemessen und verhältnismäßig." Jeder könne dazu beitragen, dass sich das Virus nicht ausbreite: Wichtig sei es, mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen, beim Husten andere zu schützen und sich nicht selbst ins Gesicht zu fassen Angesichts von 16 bekannten Infektionsfällen in Deutschland sei es noch möglich, Betroffene zu isolieren, zu behandeln und ihre Kontaktpersonen zu ermitteln.

Trump sieht die Situation in den USA "unter Kontrolle"

Die US-Regierung will über eine Milliarde Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen, berichtet die Washington Post. Ein entsprechender Nothilfe-Etat zur Nutzung innerhalb des Landes sei am Montagabend beim Kongress beantragt worden.



US-Präsident Trump twitterte, das Corona-Virus sei "very much under control in the USA". Man sei in Kontakt "mit jedem und allen relevanten Ländern".

Auch im Iran viele Krankheitsfälle

Auch im Iran gibt es eine hohe Anzahl von Coronavirus-Fällen. Ein Abgeordneter hat in diesem Zusammenhang der Regierung vorgeworfen, bezüglich der Ausbreitung die Fakten zu verschleiern. Teheran sage über das Ausmaß der Epidemie nicht die Wahrheit, sagte der Politiker Farahani der Nachrichtenagentur Isna. Er sprach dabei von über 50 Todesfällen allein in der Stadt Ghom, wo die ersten Fälle des Iran bekanntgeworden sind. Auch im Oman und im Irak sind inzwischen Fälle aufgetreten.

Die WHO sieht noch keine Pandemie

Nach WHO-Einschätzung handelt es sich bislang nicht um eine Pandemie, sondern um Epidemien in einzelnen Ländern. Mit Pandemie bezeichnet man die Verbreitung eines neuen Virus auf der ganzen Welt. Es gebe aber bislang keine unkontrollierte globale Ausweitung des Virus, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf.

Nützliche Links

Die John Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen.



Das Science Media Center hat ein Fact Sheet mit Maßnahmen für Firmen, Organisationen aber auch für Einzelpersonen zusammengestellt.



Das Robert Koch-Institut gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus.