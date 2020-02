Zur Eindämmung des Coronavirus verschärfen viele Länder ihre Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Auch Großveranstaltungen sind davon betroffen. Die Wirtschaft spürt die Folgen des Virus schon jetzt. Ein Überblick.

Wird die Internationale Tourismusmesse ITB in Berlin in der kommenden Woche wie geplant stattfinden?

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hatte sich zunächst für eine Absage der Messe ausgesprochen. Das Risiko sei bei einer solch großen Tourismusmesse mit erwarteten 150.000 Besuchern nicht kalkulierbar, sagte Seehofer der "Wirtschaftswoche". Der neue Krisenstab der Bundesregierung gab allerdings heute bekannt, dass es keine feste Empfehlung geben werde. Die endgültige Entscheidung liege beim Land Berlin.



Die ITB hatte auf Anweisung der Gesundheitsbehörden ihre Vorkehrungen gegen das Coronavirus mehrfach verschärft. Aussteller und Fachbesucher, die in den vergangenen 14 Tagen in den Risikogebieten in China, Iran, Italien oder Südkorea waren, Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten oder Symptome wie Fieber oder Husten aufweisen, erhalten demnach keinen Zutritt zum Messegelände. Zahlreiche Aussteller sagten ihre Teilnahme vorsorglich ab.

Was ist mit anderen Großveranstaltungen?

Die meisten Großveranstaltungen in Deutschland finden nach aktuellem Stand statt. Dazu zählen Messen oder Bundesliga-Spiele, bei denen mehrere zehntausend Menschen zusammenkommen. Viele kleinere Veranstaltungen werden teilweise sicherheitshalber abgesagt.



In Köln wurde die anstehende Eisenwarenmesse verschoben. Nach Messe-Angaben waren ursprünglich etwa 3.000 Aussteller in Köln erwartet worden, darunter rund 1.200 Aussteller aus China. In Frankfurt wurde die Messe für Licht und Gebäudetechnik Light + Building ebenfalls verschoben.



Der wegen des Coronavirus aus Italien nach Tauberbischofsheim verlegte Weltcup der Säbelfechter darf doch nicht stattfinden. Das zuständige Landratsamt begründete die Entscheidung mit der steigenden Infektionsgefahr.



Die bayerische Staatsregierung will Messen und andere Großveranstaltungen im Freistaat nicht generell absagen. Man empfehle aber den Veranstaltern, Aussteller und Teilnehmer aus Corona-Risikogebieten auszuladen, sagt Gesundheitsministerin Huml. Nur wenn das nicht möglich sei, sollten Messen und andere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abgesagt werden.

Wer zahlt bei einem Ausfall einer Veranstaltung?

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass wegen des Coronavirus entfällt. Diese Kulanz gilt auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien, teilte die Bahn mit. Sollten die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der Bereich gesperrt und nach der Fahrt desinfiziert. Fahrgäste würden dann aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, damit die Behörden sie erreichen können.



Bei einem Flugausfall können Reisende den bezahlten Betrag von der Fluggesellschaft zurückfordern. Wie Hotels bei Ausfällen von Großveranstaltungen mit der Rückerstattung von Übernachtungskosten umgehen, dazu gibt es derzeit keine klare Haltung.

Wie gehen andere Länder mit Großveranstaltungen um?

In der Schweiz wurden Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt. Dazu gehört unter anderem der Genfer Autosalon, der am 5. März starten sollte und zu dem jedes Jahr mehr als 600.000 Besucher kommen. Auch Fußball- und Eishockey-Spiele mit mehr als 1.000 Zuschauern dürfen bis zum 15. März nicht mehr stattfinden. Laut Bundesrat bleiben aber Geisterspiele ohne Fans oder Partien mit geringeren Zuschauerzahlen möglich. Alternativ müssten die geplanten Spiele verschoben oder abgesagt werden.

Wer ist zuständig?

Entscheidungen über Absagen von Großveranstaltungen wie Messen müssen letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. Gemeinden mit Infizierten richten jeweils einen Krisenstab ein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie vom Robert-Koch-Institut.