Wegen des Coronavirus werden weltweit viele Großveranstaltungen abgesagt. Wie geht Deutschland damit um - also etwa mit Messen und Bundesligaspielen? Wir geben Antworten auf wichtige Fragen.

Was ist die Haltung der Bundesregierung?

Bundesgesundheitsminister Spahn empfiehlt, alle Veranstaltungen von mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, davon könnten neben Messen und Konzerten auch Bundesliga-Spiele betroffen sein. Empfehlungen für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen hat nach Angaben Spahns das Robert-Koch-Institut entwickelt.



Der CDU-Politiker betont, je langsamer sich das Virus verbreite, desto besser könne das Gesundheitssystem damit umgehen. Zitat Spahn: "Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung."

Finden noch Großveranstaltungen statt?

Viele internationale Messen wurden wegen des Coronavirus bereits abgesagt, darunter die Leipziger Buchmesse vom 12. bis zum 15. März. Auch die internationale Tourismus-Börse ITB in Berlin wurde abgesagt.



In München wurde die Internationale Handwerksmesse abgesagt. Die Veranstalter folgten damit einer Empfehlung des Krisenstabs der bayerischen Landesregierung. Gerechnet wurde mit Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern.

Was ist mit der Fußball-Bundesliga?

Sie findet noch statt. Auch die Spitzenpartie Mönchengladbach gegen Dortmund lief nach Plan, nachdem über eine Absage diskutiert worden war - weil viele Gladbach-Fans aus der betroffenen Region Heinsberg stammen. Gladbach bot allen Kartenkäufern aus der Gegend an, ihnen den Ticketpreis zu erstatten. Laut dpa machten davon 550 Menschen Gebrauch.



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kündigte inzwischen ein zeitnahes Treffen mit den Profiklubs an. "Das Coronavirus bringt die gesamte Gesellschaft und damit auch den Fußball in eine schwierige Situation", hieß es. Allerdings ändert das nichts an der derzeitigen Haltung: Die laufende Saison soll zuendegespielt werden, auch in der 2. Liga.

Wer zahlt bei einem Ausfall einer Veranstaltung?

Fahrgäste der Deutschen Bahn können sich in bestimmten Fällen den Fahrpreis kostenfrei erstatten lassen, wenn ihr Reiseanlass wegen des Coronavirus entfällt. Diese Kulanz gelte auch, wenn ein gebuchtes Hotel am Zielort unter Quarantäne stehe sowie für Reisen in die betroffenen Gebiete in Italien, teilte die Bahn mit.



Sollten die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der Bereich gesperrt und nach der Fahrt desinfiziert. Fahrgäste würden dann aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu hinterlegen, damit die Behörden sie erreichen können.



Bei einem Flugausfall können Reisende den bezahlten Betrag von der Fluggesellschaft zurückfordern. Wie Hotels bei Ausfällen von Großveranstaltungen mit der Rückerstattung von Übernachtungskosten umgehen, dazu gibt es derzeit keine klare Haltung.

Wer ist zuständig?

Entscheidungen über Absagen von Großveranstaltungen wie Messen müssen letztlich Länder und kommunale Behörden treffen. Gemeinden mit Infizierten richten jeweils einen Krisenstab ein, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind darin vertreten. Beraten werden sie in Deutschland vom Robert-Koch-Institut.

Nützliche Links

Eine Übersicht darüber, wie sich das Virus in Europa ausbreitet, finden Sie hier. Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.



Wie die Gefahr in Deutschland einzuschätzen ist und wie Sie sich schützen können, haben wir hier erläutert.



(Stand: 8.3.2020, 16 Uhr)