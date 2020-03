Das Corona-Virus hat nun auch die Bundeshauptstadt erreicht.

In Berlin gab der Senat eine erste nachgewiesene Ansteckung mit dem Erreger der neuen Lungenkrankheit Covid-19 bekannt. Die Person werde stationär isoliert und behandelt, hieß es. Der zuständige Amtsarzt begann demnach mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Die Gesundheitssenatorin will im Laufe des Tages Einzelheiten bekanntgeben.



Zuvor waren bereits neue Infektionen in Hamburg und Köln mit dem Virus Sars-CoV-2 gemeldet worden. Insgesamt sind es in Deutschland nun mehr als 130 nachgewiesene Ansteckungen, allein 77 davon in Nordrhein-Westfalen.

Lauterbach für Absage von Großveranstaltungen

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach plädierte für eine Absage von Großveranstaltungen. Man sollte diese nur noch durchführen, wenn sie wirklich notwendig seien, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Im Fall von Fußballspielen seien sich allerdings die Experten noch uneinig. Derzeit befinde man sich in einer kritischen Phase, betonte der SPD-Politiker. Wie viele sich heute ansteckten, werde man erst in zwei Wochen wissen. Deshalb müssten mehr Tests auf die Krankheit durchgeführt werden, um ein Gefühl für die Ausbreitung zu bekommen.



Weltweit mehr als 89.000 Infektionen

Weltweit sind es inzwischen mehr als 89.000 Infektionen, die meisten davon in China. Dort wurden jetzt allein für den gestrigen Tag 202 neue Infizierte und 42 weitere Todesfälle bekanntgegeben.



In Europa ist nach wie vor Italien das am stärksten betroffene Land. Knapp 1.700 Menschen sind nach offiziellen Angaben infiziert. Die Zahl der Toten stieg auf 34.



Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert. Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet.