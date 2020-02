Das Coronavirus ist außerhalb Chinas weiter auf dem Vormarsch. In Europa hat es erste Todesfälle gegeben - in Italien. Es waren vor allem ältere Menschen. Der Ursprung der Krankheit soll in Venetien liegen, wo es den ersten Todesfall gab, doch Gewissheit gebe es darüber nicht, berichtet ARD-Italien-Korrespondent Jörg Seisselberg. Österreich hatte für mehrere Stunden den Bahnverkehr über die Brenner-Route gestoppt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte sich besorgt über Krankheitsfälle ohne erkennbare Verbindung zu China.

Handelt es sich schon um eine Pandemie?

Das Virus breitet sich aus, auch auf andere Kontinente. Ist aus der Epidemie nun eine Pandemie geworden, also eine Ausbreitung der Infektionskrankheit, die nicht mehr örtlich beschränkt ist? Darüber könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch streiten, doch es deute vieles darauf hin, erklärt Volker Wildermuth aus der Dlf-Wissenschaftsredaktion. "Jetzt kann man sich fragen: Schaffen die Italiener das noch in den Griff zu kriegen? Eine Pandemie bedeutet aber nicht, dass auf einen Schlag alle in der Welt krank werden", so Wildermuth.

Um den Ausbruch in Italien zu beschränken, wird nun der "Patient Null" gesucht - also derjenige, von denen das Virus ausgehend in Italien verbreitet wurde. "Aber um das zu machen, muss man wirklich alle erwischen, die das Virus in sich tragen. Und dafür ist es eben wichtig, die Quelle zu kennen, um von da aus dann alle Verästelung nachverfolgen zu können." Das werde jedoch immer schwieriger, je mehr sich infizieren. "Das ist praktisch eine Lawine. Jeder muss gefragt werden. Mit wem hattest du den letzten drei, vier, fünf Tagen engen Kontakt? Und das werden dann einfach sehr viele. Und dann ist das irgendwann logistisch auch nicht mehr zu machen."

Coronavirus (imago / Science Photo Library)

Breitet sich das Coronavirus nun auch in Deutschland aus?



Das Coronavirus wird sich auch in Deutschland ausbreiten. Experten gehen davon aus, dass sich in Deutschland und in anderen Ländern zwischen 40 und 60 Prozent der Leute mit diesem Virus infizieren werden, berichtet Dlf-Wissenschaftsredakteur Wildermuth. "Die Strategie, die Viren aus dem Land zu halten, hat noch nie funktioniert", sagte Andrea Ammon, Direktorin des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) im Dlf. In einer gemeinsamen Mission mit Experten der WHO wird das ECDC nach Italien reisen, um sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen.

Die gute Nachricht sei, dass dieses Virus doch nicht so aggressiv ist, wie anfangs gedacht, betont Wildermuth. "Jetzt geht es darum, dafür sorgen, dass sich die Zahl der Infizierten nicht auf einen Schlag mehrt, sondern dass das sozusagen gestreckt wird." Problematisch werde es, wenn Tausende gleichzeitig so krank sind, dass sie in die Krankenhäuser müssen. Krankenhäuser müssen sich nun vorbereiten und die Bevölkerung müsse über das Risiko informiert werden, sagte Ammon.

Wie kann man sich schützen?

Das Coronavirus wird durch Tröpfchen übertragen, die erkrankte Menschen beim Niesen oder Ausatmen hinterlassen. Daher sollte man engen Kontakt und große Ansammlungen vieler Menschen meiden. Dazu hat die italienische Regierung ähnlich wie die chinesische zahlreiche Schritte unternommen: Städte sind abgeriegelt, etliche Geschäfte, Museen und Schulen geschlossen, der Karneval in Venedig und mehrere Fußballspiele wurden abgesagt. Das seien richtige Maßnahmen, um den engen Kontakt vieler Menschen zu verhindern und damit die Zahl der Infizierten nicht auf einen Schlag zu erhöhen, erläutert Dlf-Wissenschaftsredakteur Wildermuth.

Jeder Einzelne kann sich vor allem durch Hygienemaßnahmen schützen: Mindestens einen Meter Abstand zu Menschen halten, die niesen. Hände waschen, selbst in die Ellenbeuge niesen. "Es geht darum, dass wenn man selber Symptome hat, dass man nicht ins volle Wartezimmer geht, sondern dann den Notdienst anruft und dann Instruktionen bekommt, wie man sich zu verhalten hat", legte Seuchenexpertin Ammon dar. "Es geht darum, dass wenn man Symptome hat, wenn man Husten hat oder niesen muss, dass man das nicht in die Welt hinaus pustet, sondern eben den Mund und die Nase schützt, dass man in den Ärmel niest oder so was. Diese Maßnahmen kann jeder ja treffen."

Was unternimmt die EU?

Die EU-Kommission hat rund 230 Millionen Euro für den weltweiten Kampf gegen den Virus freigegeben. Davon geht die Hälfte an Gesundheitsorganisationen und 100 Millionen in die Forschungsförderung - insbesondere, um einen Impfstoff gegen das Virus zu entwickeln, berichtet Dlf-Korrespondentin Bettina Klein aus Brüssel. Die Kommission lobte zudem ausdrücklich das schnelle und transparente Vorgehen Italiens.

Gesundheitspolitik sowie Reisewarnungen sind aber eigentlich Sache der Mitgliedsländer. Dennoch sei ein abgestimmtes Vorgehen nicht nur wünschenswert, sondern scheint immer dringlicher, beobachtet Klein: Bereits vor zehn Tagen beim ersten Treffen der EU-Gesundheitsminister zum Thema habe man die Staaten aufgefordert, ihre Vorsorgemaßnahmen zu verstärken, sagte der für die Krisenkoordination zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic. Man arbeite an Notfallplänen für verschiedene Szenarien.



Auch das mögliche Aufheben des kontrollfreien Schengen-Systems liege in der Entscheidung der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Empfehlung der EU-Kommission lautet: Die Entscheidungen sollten auf Grundlage "einer glaubwürdigen Risikoanalyse und wissenschaftlicher Belege" getroffen werden - und verhältnismäßig und untereinander abgestimmt sein.