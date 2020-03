Wie wirkt sich das Coronavirus auf die Weltwirtschaft aus?

Die Industriestaaten-Organisation OECD hat schon im Februar wegen des Coronavirus ihre Erwartungen für die weltweite Wirtschaftsentwicklung nach unten korrigiert. Sie rechnet nur noch mit einem globalen Wachstum von 2,4 Prozent.

Sollte sich das Virus allerdings noch weiter ausbreiten und sich damit die Einschränkungen und Gegenmaßnahmen noch weiter verstärken, geht die OECD sogar davon aus, dass sich das Wachstum weltweit in diesem Jahr halbieren könnte.

Auch die Tourismusbranche, Messen, die allgemeine Konsumlaune der Verbraucher und die Aktienmärkte sind betroffen. Das Vertrauen bei Konsumenten und in den Finanzmärkten sei angeschlagen, so die Chefvolkswirtin der OECD, Laurence Boone.

Lieferketten und Logistik gestört

Bremsend wirke bislang vor allem die Tatsache, dass in China Fabriken teilweise stillstehen und damit die Produktion insgesamt zurückgeht, berichtet Wirtschaftsjournalist Mischa Erhard. Produktionslieferketten werden unterbrochen, Unternehmen müssen ihre Produktion einschränken oder einstellen.

(picture alliance / Yu Fangping)Corona bremst die Weltwirtschaft

Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Erwartungen für die weltweite Wirtschaftsentwicklung nach unten korrigiert. Sie rechnet nur noch mit einem globalen Wachstum von 2,4 Prozent.

China produziere momentan bei schätzungsweise 60 bis 80 Prozent seiner Kapazität, sagt der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft Gabriel Felbermayr. Dies führe zu Engpässen in anderen Ländern. Er rechnet jetzt mit einem Umdenken bei Managern, einer Art "Lehman-Brüder-Moment", in Erinnerung an die 2008 pleite gegangene Bank Lehman Brothers, deren Bankrott damals eine weltweite Bankenkrise mit auslöste.

Umdenken würde im Falle des Coronavirus bedeuten, "dass wir hier nachhaltig wahrscheinlich wieder etwas mehr Produktion nach Europa bringen, dass die Wertschöpfungsketten etwas kürzer werden und die Globalisierung ein Stück zurückgehen wird", so Felbermayr.

(picture alliance / Zhang Jingang)Ökonom erwartet "Lehman-Brüder-Moment" durch Coronavirus-Krise

Globale Lieferketten seien nicht so robust wie angenommen, sagte Gabriel Felbermayr, Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im Dlf. Durch das Coronavorus könne es zu einem ähnlichen Umdenken führen wie 2008 die Lehman-Brothers-Pleite.

Internationale Autoindustrie

Wegen der Probleme bei Lieferketten und Logistik könnte vor allem die Autobranche die Folgen des Coronavirus zu spüren bekommen, so Nikolaus Lang, Autoexperte bei Boston Consulting: "Weil die Automobilindustrie sowohl innerhalb Chinas als auch global relativ komplexe Lieferketten hat, und diese jetzt auch die Isolierung der ganzen Region rund um Wuhan davon betroffen ist", sagt Nikolaus Lang, Autoexperte bei Boston Consulting.

Die Berater bei Boston Consulting haben errechnet, dass in der vom Virus am meisten betroffenen chinesischen Provinz Hubei jährlich rund zwei Millionen Autos von den Bändern rollen – das sind acht Prozent der gesamten Fahrzeugproduktion in China. Auch Gemeinschaftsunternehmen mit Honda, der Peugeot- und Opelmutter PSA und Renault haben ihre Hauptsitze in der abgeriegelten Provinzhauptstadt Wuhan. Dazu kommen noch rund 700 in- und ausländische Autozulieferer, die in der Region Teile für die globale Autoindustrie herstellen.

(dpa)Autobauer kommen an ihre Grenzen

Das Coronavirus sei kein Konjunkturkiller, meint Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Doch viele Ökonomen haben inzwischen ihre Prognose gekürzt. Und eine Studie zeigt: Besonders die Autobranche könnte die Folgen des Virus deutlich zu spüren bekommen.

Welche Auswirkungen spürt die deutsche Wirtschaft?

Clemens Fuest, Chef des Münchner ifo-Instituts, spricht im Dlf von einer "ernsthafte Krise", die gefährlich sei weil sie für viel Unsicherheit sorge. Auf der einen Seite seien die Nachfrage nach allen möglichen Produkten und Dienstleistungen reduziert, auf der anderen Seite gebe es aber auch einen "Angebotsschock".

Messen

Vor allem Großveranstaltungen und Messen sind in Deutschland von den Folgen des Coronavirus betroffen. Nach der Touristikmesse ITB in Berlin und der Handwerksmesse in München hat auch die Stadt Leipzig die Buchmesse wegen des Coronavirus abgesagt, wie Mischa Erhard berichtet. Die Industriemesse Hannover Messe und die Fitnessmesse Fibo sind verschoben worden.

Die Verantwortlichen der Leipziger Buchmesse, der Bürgermeister der Stadt und das Leipziger Gesundheitsamt begründeten die Absage mit Sicherheitsbedenken. Es handle sich um eine Präventionsmaßnahme, damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne. Hintergrund sind die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für öffentliche Veranstaltungen.

Die Messe sollte am Abend des 11. März eröffnet werden und bis Sonntagabend (15. März) dauern. Etwa 2.500 Aussteller aus 51 Ländern hatten sich für den traditionsreichen Branchentreff angemeldet.

(picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt

Ein schwerer Schlag für die Buchbranche, aber richtig entschieden. So urteilt Alexander Skipis vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Für Leipzigs Messedirektor Oliver Zille ist das ein Vorgang "ohne Beispiel" seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Autoindustrie

China sei ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Autoindustrie, kommentiert Lea Deuber, China-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung". Autobauer wie Volkswagen würden dort inzwischen fast jedes zweite Auto verkaufen. Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen vor Ort warnen schon jetzt vor massiven Gewinneinbrüchen.

In Deutschland drohen der Industrie gleichzeitig Engpässe. Bald dürften hierzulande Produktionen stillstehen, weil Lieferungen aus Asien ausbleiben, so Deuber. Deutschlands Stärke, der Handel, werde in der Krise zu einer Schwäche.

(dpa/picture alliance/Bodo Marks/dpa)Kommentar: Ein Weckruf für die deutsche Wirtschaft und Politik

Messen sind abgesagt, Zehntausende Flüge gestrichen, ganze Regionen wurden isoliert. Doch die wahre Verletzbarkeit der Welt stecke nicht in der Wirtschaft, sondern in der mangelnden internationalen Zusammenarbeit, um früher auf Epidemien reagieren zu können, kommentiert Lea Deubner.

Flug- und Bahnverkehr

Viele Fluglinien haben ihre Flüge nach China eingestellt, die Lufthansa nach eigenen Angaben bis zum Ende des Winterflugplans Ende März.

Während der Flugverkehr teils eingeschränkt ist, kann die Deutsche Bahn noch keinen wirtschaftlichen Effekt durch das Coronavirus feststellen. Weder gebe es weniger Fahrgäste, noch sei man unvorbereitet.

(picture alliance / dpa Themendienst / Zacharie Scheuer)Deutsche Bahn: "Gab bisher keinen begründeten Verdachtsfall"

Trotz der Panik vielerorts wegen des Coronavirus verzeichne die Deutsche Bahn keine sinkenden Fahrgastzahlen, sagte ihr Sprecher, Achim Stauß, im Dlf. Ohnehin habe man solche Pläne für Pandemien schon in der Schublade. Wer auf eine Fahrt verzichten möchte oder müsse, bekomme sein Geld aber zurück.

Konsum

Das Coronavirus hat in Deutschland außerdem zu einer stärkeren Nachfrage von lang haltbaren Lebensmitteln geführt. Desinfektionsmittel und Mundmasken sind schon knapp. Es gebe jedoch keine Engpässe in der Warenversorgung, sagte Rewe-Pressesprecherin Kristina Schütz dem Deutschlandfunk.

Die Frequenz der Belieferung der Märkte sei jedoch erhöht worden. Auch Lidl verzeichnet nach eigenen Angaben deutlich erhöhte Abverkäufe. Neben Lebensmitteln seien auch Hygieneartikel wie Toilettenpapier und Desinfektionsmittel stark nachgefragt, teilte die Lidl-Pressestelle mit. Kaufland hatte bereits eingeräumt, dass es bei stark nachgefragten Produkten kurzfristig zu Engpässen kommen könne.

Welche internationalen Maßnahmen werden getroffen?

Die G7, die sieben führenden Industriestaaten, haben ihre Bereitschaft bekräftigt, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu begrenzen. Man werde "alle geeigneten politischen Instrumente einsetzen, um ein starkes und nachhaltiges Wachstum zu erreichen und gegen Abwärtsrisiken zu sichern", hieß es nach einer Telefonkonferenz der Finanzminister und Notenbankchefs. Die Finanzminister seien auch, falls notwendig, zu fiskalischen Maßnahmen wie etwa höheren Staatsausgaben bereit.

(imago/Zuma Press/Bryan Smith)Notenbanken und G7-Staaten reagieren

Unternehmen geschlossen, Messen abgesagt: Die Coronakrise hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Um dem entgegenzuwirken, hat die US-amerikanische Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt. Auch die Finanzminister der G7-Staaten zeigten ihre Bereitschaft, mehr Geld bereit zustellen.

Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank hatten zudem ihren Mitgliedstaaten Unterstützung angeboten – etwa in Form von Finanzierungshilfen zur Stärkung der Gesundheitssysteme vor allem in ärmeren Staaten.

Maßnahmen der Notenbanken

Die US-Notenbank FED sieht durch das Coronavirus Risiken ebenfalls für die Wirtschaft und hat überraschend den Leitzins gesenkt - um einen halben Prozentpunkt auf die Spanne 1 bis 1,25 Prozent.

US-Notenbank sieht Risiken für die Wirtschaft

Auch wenn die Zinssenkung an den Börsen erstmal verpufft sei, gebe es deutliche Verluste an der Wallstreet, meint Sina Fröndrich aus der Dlf-Wirtschaftsredaktion. Und es gebe tatsächlich auch ein wenig Kopfschütteln in den USA über diese Entscheidung, denn die US-Wirtschaft gilt derzeit als stark.

Auch die Europäische Zentralbank hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus erklärt, die Eurozone gegen daraus resultierende Risiken zu schützen. Die Zentralbank will die Auswirkungen für Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik genau beobachten - gezielte Maßnahmen hat sie noch nicht ergreifen.

Die EZB habe, was den Leitzins angeht, auch nicht mehr wirklich Spielraum, da er schon auf null gesenkt ist, so Wirtschaftsredakteurin Sina Fröndrich. Die Zentralbank könnte zwar Anleihen in noch größerem Umfang kaufen und den Strafzins für Banken noch weiter ins Minus drücken, Volkswirte und Analysten halten dies jedoch für verfrüht.

Welche Maßnahmen trifft Deutschland?

Die Politik sollte nun über Steuersenkungen und Entbürokratisierung nachdenken, meint Ökonom Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft im Dlf. Die deutsche Industrie sei zu Recht in Wartestellung und brauche Symbole.

Das Wirtschaftsministerium habe angesichts der Coronakrise ein Drei-Stufen-Modell vorgestellt, berichtet Hauptstadtkorespondent Theo Geers.

Derzeit befinde sich die deutsche Wirtschaft in Phase 1: Vereinzelt hätten Unternehmen Probleme, man könne aber auf Instrumente zurückgreifen, die es schon gebe, zum beispiel Betriebsmittel oder Kredite der Staatseigenen KfW-Bankengruppe. Alle Branchen könnten abgedeckt werden, von der Industrie übder die Messen bis hin zur Touristik. Bei einer verschärften Lage werde die zweite Stufe eingeläutet: Die vorhandenen Instrumente würden dann ausgeweitet.

Die dritte Stufe gelte erst bei einer echten Rezession, erst dann gibt es echte Konjunkturprogramme. Finanzminister Olaf Scholz habe schon angekündigt, diese Mittel auch zu ergreifen - wenn es die Lage erfordere.

Welche Coronahilfen sind denkbar?

CSU-Chef Markus Söder fordert rasche Hilfenwie Konjunkturpakete auf Bundesebene Konjunkturpakete. Dies würde allerdings erst in Betracht gezogen, wenn tasächlich eine Rezension auftrete, berichtet Hauptstadtkorrespondent Theo Geers.

(imago / Science Photo Library)