In Rom beraten mehrere europäische Gesundheitsminister über Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus.

Neben Bundesgesundheitsminister Spahn sind auch seine Amtskollegen aus Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien und Frankreich sowie EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides eingeladen. Italien gilt in Europa derzeit als am stärksten betroffen. Dort sind bislang sieben Menschen an den Folgen der Krankheit Covid-19 gestorben, rund 280 Menschen haben sich infiziert. Bulgariens nationale Fluggesellschaft stellte alle Flüge von und nach Mailand ein. Die Deutsche Post setzte die Zustellung von Paketen in einigen Regionen Norditaliens aus. Ebenfalls betroffen ist das Rettungsschiff "Ocean Viking", das vor dem Hafen von Pozzallo auf Sizilien liegt.

Verbreitung in Europa und der Golf-Region

Auch die Behörden in Österreich bestätigten die ersten beiden Infektionen im Land. Aus Kroatien wurde der erste Fall gemeldet, ebenso aus der Schweiz. Auf der spanischen Insel Teneriffa dürfen wegen einer Coronavirus-Infektion hunderte Touristen ihr Hotel nicht verlassen. Auch in Barcelona wurde eine Frau nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums positiv auf das Coronavirus getestet. Sie soll kürzlich von einer Reise nach Norditalien zurückgekehrt sein, berichtete die Zeitung "La Vanguardia".



Neben Europa ist auch die Golf-Region von einer Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Der Irak, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten neue Fälle von Patienten, die vorher im Iran gewesen waren.

China verbietet Handel mit Wildtieren

Als eine Konsequenz der Coronavirus-Epidemie im Land hat China den Handel mit Wildtieren sowie deren Verzehr komplett verboten. Die Entscheidung des Nationalen Volkskongresses sieht vor, dass der illegale Konsum und Handel mit Wildtieren "streng bestraft" wird, ebenso wie die Jagd, oder der Transport von Wildtieren zum Zwecke des Konsums. Die Verwendung von Wildtieren für nicht essbare Zwecke, einschließlich wissenschaftlicher Forschung, medizinischer Verwendung und Anzeige, würde einer strengen Prüfung unterzogen. Forschende vermuten, haben aber noch nicht beweisen können, dass das neue Coronavirus von Tieren an den Menschen weitergegeben wurde.

Nützliche Links

Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.



Das Science Media Center hat ein Fact Sheet mit Maßnahmen für Firmen, Organisationen aber auch für Einzelpersonen zusammengestellt.



Das Robert-Koch-Institut gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus.