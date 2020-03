Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank bieten den Mitgliedsländern Unterstützung an, um das Coronavirus zu bekämpfen.

Beide Organistionen erklärten in Washington, möglich seien kurzfristige Finanzierungspakete. Vor allem ärmere Staaten könnten damit ihre Gesundheitssysteme stärken. Die Finanzminister der G7 wollen morgen ebenfalls über den Umgang mit dem Coronavirus beraten. In Europa ist das Risiko für eine Ansteckung nach Einschätzung der EU gestiegen. Es wird nicht mehr als moderat, sondern als hoch bewertet. In Italien sind nach neuen Angaben inzwischen 52 Menschen an der Lungenkranheit Covid-19 gestorben.



Bundesgesundheitsminister Spahn hält eine Schließung von Grenzen wegen der Ausbreitung des Coronavirus weiter nicht für nötig. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, auch die generelle Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen sei nicht verhältnismäßig.



Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert. Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet. Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.