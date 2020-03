Wegen der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung nach Angaben von Arbeitsminister Heil rasch die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld senken.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie würden am Mittwoch im Bundeskabinett dazu alle erweiterten Instrumente ermöglicht, teilte der SPD-Politiker auf Twitter mit. Derzeit bekommen Firmen nur Zugang zu Kurzarbeitergeld, wenn mindestens ein Drittel der Belegschaft einen erheblichen Arbeitsausfall hat. Nach Informationen des Deutschlandfunks will die Große Koalition die Regelungen zunächst befristet bis Ende dieses Jahres in Kraft setzen. Eine entsprechende Verständigung von Union und SPD zeichnete sich am Abend beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt ab.



Diskutiert wird in der Runde auch über mögliche Überbrückungskredite für Unternehmen sowie über eine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Teile der Bevölkerung. - An dem Treffen nehmen Bundeskanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz, Außenminister Maas, Gesundheitsminister Spahn sowie die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner teil.