Aus Sorge um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus ist die Leipziger Buchmesse abgesagt worden.

Ein Sprecher der Stadt erklärte, die Entscheidung sei von Oberbürgermeister Jung, dem Gesundheitsamt und der Messe getroffen worden. Es handele sich um eine Präventionsmaßnahme. Die Leipziger Buchmesse hätte vom 12. bis zum 15. März stattfinden sollen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 280.000 Besucher.



Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer erklärte, Gesundheit und Sicherheit hätten Vorrang. Ziel sei es, die Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Virus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. Dazu gelte es, konsequent und verantwortungsbewusst zu handeln.



In München war zuletzt die Internationale Handwerksmesse abgesagt worden. Wie nun in Berlin mitgeteilt wurde, entfällt damit auch das Spitzengespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Vertretern der Wirtschaft, das traditionell am Rande der Messe stattfindet.