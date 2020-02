Die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin wird wegen des Coronavirus und möglicher Ansteckungsgefahren abgesagt. Die Messe Berlin teilte mit, die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt gemacht habe, seien nicht umsetzbar, hieß es. Demnach hätte jeder Messeteilnehmer belegen müssen, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt oder Kontakt zu einer Person aus diesen Gebieten hatte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte die Absage auf Twitter eine "richtige Entscheidung". Die Reisemesse sollte urspünglich am 4. März eröffnet werden. Trotz steigender Ansteckungszahlen mit dem Virus sehen Experten bisher keine große Gefahr für Deutschland. Der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Schaade, sagte, zurzeit sei das Risiko hierzulande als gering bis mäßig einzuschätzen. Gleichwohl müsse man mit weiteren Krankheitsübertragungen rechnen. Bislang wurde laut Robert-Koch-Institut nur in einem Fall ein schwerer Krankheitsverlauf bekannt.



Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einer Ausweitung des Virus. WHO-Sprecher Lindmeier sagte in Genf, es seien immer mehr Länder betroffen. Heute meldeten unter anderem Nigeria, Estland, Litauen, Dänemark, die Niederlande, Neuseeland und Mexiko erstmals Infektionen.



Der Iran schließt von morgen an alle Schulen für drei Tage. In dem Land sind 34 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Die italienischen Behörden planen hingegen in mehreren Regionen die Wiedereröffnung von Museen und Schulen. Der Gouverneur von Venetien, Zaia, meinte, es sei das Ziel, zur Normalität zurückzukehren.



