Bundesgesundheitsminister Spahn hält eine Schließung von Grenzen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus weiter nicht für nötig.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, auch die generelle Absage von Großveranstaltungen oder die Schließung von Unternehmen sei nicht verhältnismäßig. Es zähle immer der Einzelfall. Spahn verteidigte, dass der Karneval in Deutschland nicht pauschal abgesagt wurde. Dabei verwies auf die damals geringe Zahl von Infektionen.



Der Gesundheitsminister wandte sich zudem gegen die Einstellung von Direktflügen zwischen China und Deutschland. Ein solcher Schritt könne etwa dazu führen, dass bis zu rund 30.000 Deutsche aus China staatlich ausgeflogen werden müssten. Man müsse stets die Folgewirkungen von Maßnahmen mitbedenken: "In dem Moment, wo Sie eine Stadt unter Quarantäne stellen, hat das für die Patienten, die einen Schlaganfall haben, die einen Herzinfarkt haben, die Medikamente brauchen jeden Tag, ja auch wieder Folgen."



An bestimmten Stellen jedoch, so Spahn weiter, werde der Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen.

Handwerksmesse in München abgesagt

Am Abend teilte die Internationale Handwerksmesse in München mit, dass die Veranstaltung wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt wurde. Man folge damit einer Empfehlung des bayerischen Krisenstabs, heißt es. Die IHM ist mit 1.000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.



Die IHM hätte vom 11. bis 15. März stattfinden sollen. Ursprünglich wollte die Gesellschaft für Handwerksmessen die Traditionsveranstaltung nicht streichen, auch wenn sie mit weniger Besuchern rechneten und bereits erste Aussteller abgesagt hatten. Anstelle einer Absage waren verstärkte Hygienemaßnahmen geplant.

RKI schätzt die Gefahr "mäßig" ein, EU sieht sie gestiegen

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland als "mäßig" ein. Inzwischen sind 150 Fälle bestätigt, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. In Bayern schickte der Autobauer BMW 150 Mitarbeiter in Quarantäne. 200 Beschäftigte von ProSiebenSat1 in Unterföhring müssen in Homeoffice arbeiten.



In Europa ist das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus nach Einschätzung der EU gestiegen. Es wird nicht mehr als moderat, sondern als hoch bewertet. Nach Angaben von EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides sind bislang 38 EU-Bürger am Coronavirus gestorben.



Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert. Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet. Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.