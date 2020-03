Angesichts neuer Risiken durch die Ausbreitung des Coronavirus hat die US-Notenbank ihren Leitzins überraschend um einen halben Prozentpunkt gesenkt.

Der Zinssatz liege nun im Korridor von 1 bis 1,25 Prozent, teilte die Zentralbank in Washington mit. Man beobachte die wirtschaftliche Entwicklung genau und sei zu weiteren Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur bereit, heißt es.



Zuvor hatten die sieben führenden Industriestaaten ihre Bereitschaft bekräftigt, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu begrenzen. Nach einer Telefonkonferenz der Finanzminister und Notenbankchefs sagte der japanische Ressortchef Aso, denkbar seien auch höhere Ausgaben der Staaten.

IWF und Weltbank bieten Unterstützung an

Gestern Abend hatte die Europäische Zentralbank angesichts der Ausbreitung des Coronavirus erklärt, die Eurozone gegen daraus resultierende Risiken zu schützen. Die Zentralbank werde die Auswirkungen für Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik genau beobachten, teilte die EZB in Frankfurt am Main mit. Falls erforderlich, werde man angemessene und gezielte Maßnahmen ergreifen.



Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank hatten zudem ihren Mitgliedstaaten Unterstützung angeboten - etwa in Form von Finanzierungshilfen zur Stärkung der Gesundheitssysteme vor allem in ärmeren Staaten.

CSU-Chef Söder fordert rasche Wirtschaftshilfen vom Bund

Angesichts der Auswirkungen einer Corona-Epidemie auf die Wirtschaft forderte CSU-Chef Söder rasche Hilfen auf Bundesebene. Man müsse jetzt über Konjunkturpakete nachdenken, sagte er dem "Münchner Merkur". Dazu gehörten deutlich niedrigere Energiepreise und Unternehmenssteuern, aber auch Investitionen. Zudem sprach er sich für Kurzarbeitergeld aus. Der FDP-Vorsitzende Lindner bekräftigte seiner Forderung nach einem sogenannten "Anti-Krisen-Paket" gegen die wirtschaftlichen Folgen einer Epidemie. Es sei höchste Zeit für einen Krisenstab auch im Wirtschaftsministerium.



In Deutschland stieg die Zahl der bekannten Corona-Virus-Fälle neuen Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge auf 188. Betroffen sind mittlerweile 13 von 16 Bundesländern.