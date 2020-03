Aus Sicht des Virologen Alexander Kekulé würden nur noch 14-tägige "Coronaferien" helfen, die Ausbreitung des Virus in Deutschland einzudämmen. Kekulé warnt zugleich vor "Horrorszenarien".

Der Virologe ist Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Halle. Er sagte im Deutschlandfunk, alle Schulen und Kindergärten müssten für diese Zeit schließen. Sämtliche Großveranstaltungen müssten abgesagt und innerdeutsche Reisen auf ein Minimum reduziert werden. Die Hoffnung sei, dass man dann möglichst viele, nicht entdeckte Herde identifiziere und die Patienten isoliere und in Quarantäne schicke. Wenn, dann müsse das alles sofort geschehen.

Warnung vor "Horrorszenarien"

Kekulé warnte mit Nachdruck vor "Superhorrorszenarien", was das Coronavirus und seine Ausbreitung in Deutschland betrifft. Ausdrücklich bezog er sich auf Fachkollegen, die gesagt hätten, dass ein Prozent der Infizierten sterbe und 60 Prozent der Deutschen sich ansteckten. Das würde er, so Kekulé, auf keinen Fall unterschreiben.



Der Virologe betonte, man wisse noch nicht, wie sich das Virus verhalte. Er sei optimistisch, dass es nicht so gruselig verlaufe wie in China. Schließlich sei in Deutschland der Teil der Menschen, die optimal behandelt werden könnten, größer. Wenn man schnell sei, könne man auch mehr Herde eingrenzen. Allerdings habe man zu Beginn der Ausbreitung viele Schritte in diese Richtung nicht unternommen, etwa Einreisekontrollen.

"60 bis 70 Prozent werden sich infizieren"

Der Berliner Virologe Christian Drosten von der Charité hatte vergangene Woche gesagt, es würden sich wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland infizieren. Allerdings wisse man nicht, in welchem Zeitraum. Problematisch werde das Infektionsgeschehen nur, wenn es in komprimierter, kurzer Zeit auftrete: "Darum sind die Behörden dabei, alles zu tun, um beginnende Ausbrüche zu erkennen und zu verlangsamen."