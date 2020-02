Der Krisenstab der Bundesregierung hat weitere Maßnahmen wegen der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Wie das Gesundheits- und das Innenministerium mitteilten, muss im Luft- und Schiffsverkehr künftig auch für Reisende aus Südkorea, Japan, Italien und dem Iran der Gesundheitsstatus der Passagiere vor der Einreise gemeldet werden. Bisher galt diese Regelung lediglich für China. Zudem werden die Bahnunternehmen verpflichtet, Fahrgäste mit Symptomen einer Erkrankung den Behörden zu melden.

Der Krisenstab bereitet demnach auch Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit Schutzausrüstung vor. Bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen soll den Prinzipien des Robert-Koch-Instituts gefolgt werden. Die Bundespolizei soll außerdem ihre Kontrollen im 30-Kilometer-Raum an den Grenzen verstärken und dabei auch auf Corona-Verdachtsfälle achten. Erforderlichen Maßnahmen würden jeweils mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abgestimmt, hieß es weiter. Das Bundespolizeigesetz erlaubt Personenkontrollen im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern zur Verhinderung unerlaubter Einreise oder zur Verhütung von Straftaten, die im Zusammenhang mit der Grenzsicherung stehen.

Merkel für "Maß und Mitte"

Beim Umgang mit dem neuartigen Coronavirus plädierte Bundeskanzlerin Angela Merkel für "Maß und Mitte" plädiert. Es sollten nicht alle Veranstaltungen deshalb abgesagt werden, sagte sie auf ihrem Jahresempfang in ihrem vorpommerschen Bundestagswahlkreis in Stralsund. Deutschland gehöre zu den Ländern, die die besten Voraussetzungen hätten, um mit dem Virus klarzukommen. Zudem könne jeder einzelne etwas dazu beitragen: "Ich gebe heute Abend niemandem die Hand", sagte die CDU-Politikerin.

Abgesagte Reisemesse

Am Abend wurde die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin wegen möglicher Ansteckungsgefahren abgesagt. Die Messe teilte mit, die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt gemacht habe, seien nicht umsetzbar. Demnach hätte jeder Messeteilnehmer belegen müssen, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt oder Kontakt zu einer Person aus diesen Gebieten hatte. Die Reisemesse sollte urspünglich am 4. März eröffnet werden.



Trotz steigender Ansteckungszahlen mit dem Virus sehen Experten bisher keine große Gefahr für Deutschland. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist das Risiko hierzulande derzeit als gering bis mäßig einzuschätzen. Gleichwohl müsse man mit weiteren Krankheitsübertragungen rechnen, hieß es. Bislang wurde laut RKI nur in einem Fall ein schwerer Krankheitsverlauf bekannt. Derweil warnte Weltgesundheitsorganisation warnte vor einer weiteren globalen Ausweitung des Virus.



