Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden auch aus Deutschland, Österreich, Spanien, Kroatien, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Skandinavien gemeldet. Ein Überblick über die Lage in Europa.

Italien

In Italien gibt es bislang die meisten Fälle in Europa. Mittlerweile starben dort zwölf Menschen, mehr als 400 steckten sich nach Angaben des Zivilschutzes an. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Fälle werden auch aus Sizilien, Florenz und Südtirol gemeldet.

Deutschland

In Deutschland gibt es inzwischen 27 Fälle, 15 davon gelten inzwischen als geheilt. Infizierte werden aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gemeldet. Angesichts der Entwicklung bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Nach Einschätzung des Marburger Bundes sind die Krankenhäuser auf eine Ausbreitung des Virus gut vorbereitet. Einen Überblick über die Maßnahmen in Deutschland finden Sie hier. Detaillierte Informationen aus Deutschland und zum Vorgehen der Bundesländer und der Bundesregierung finden Sie hier.

Frankreich

Frankreich registrierte bisher 18 Infizierte. Zwei Patienten verstarben, einer davon war ein Tourist aus China, der in einem Pariser Krankenhaus starb. Elf Patienten sind inzwischen geheilt.

Spanien

In Spanien sind 13 Menschen infiziert, zwei Patienten gelten als geheilt. Auf der spanischen Insel Teneriffa dürfen wegen einer Coronavirus-Infektion hunderte Touristen ein Hotel 14 Tage lang nicht verlassen. Laut Auswärtigem Amt sind auch mehr als 100 Deutsche betroffen. Der örtlichen Gesundheitsbehörde zufolge wurde die Krankheit dort bei einem italienischen Gast diagnostiziert.

Auch in Katalonien wurde nach Medienberichten eine Ansteckung nachgewiesen.

Großbritannien

Großbritannien meldete bisher 13 Infektionen. Acht Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Kroatien

In Kroatien gibt es inzwischen drei bestätigte Coronavirus-Fälle.

Österreich

Nach Angaben der Tiroler Landessanitätsbehörde gibt es in dem österreichischen Bundesland zwei bestätigte Infektionen.

Schweiz

Aus der Schweiz wird ein registrierter Fall gemeldet.

Skandinavien

Finnland und Schweden registrierten bisher jeweils zwei Coronavirus-Infizierte, Norwegen registrierte einen. Ein Patient in Finnland ist geheilt.

Belgien

In Belgien gibt es bisher einen registrierten Fall. Der Patient ist inzwischen wieder gesund.

Dänemark

Auch in Dänemark gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall.

Estland

In Estland gibt es ebenfalls einen registrierten Fall.

Griechenland

Die Behörden in Athen bestätigten die erste Infektion.

Nordmazedonien

Das Land bestätigt den ersten Coronavirus-Fall. Es handle sich um eine Frau, die kürzlich aus Italien eingereist sei, teilte das Gesundheitsministerium in Skopje mit.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.