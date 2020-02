Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Länder gemeldet. Ein Überblick über die Lage.

Italien

In Italien gibt es bislang die meisten Fälle in Europa. Mittlerweile starben dort 21 Menschen, 888 steckten sich nach Behördenangaben an. 46 Menschen sind wieder gesund. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Fälle werden auch aus Sizilien, Florenz und Südtirol gemeldet.

Deutschland

In Deutschland hat es bislang knapp 60 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gegeben.16 davon gelten inzwischen als geheilt. Die aktuellsten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen im Kreis Heinsberg und im hessischen Lahn-Dill-Kreis.



Einen Überblick über die Maßnahmen in Deutschland finden Sie hier. Detaillierte Informationen aus Deutschland und zum Vorgehen der Bundesländer und der Bundesregierung finden Sie hier.

Frankreich

Auch in Frankreich stieg die Zahl der registrierten Ansteckungsfälle. Das Gesundheitsministerium in Paris erklärte, die Zahl liege inzwischen bei 57. Der deutliche Anstieg verdanke sich der Identifikation von Kontaktpersonen erkrankter Personen. Zwei Patienten waren in Frankreich an der Krankheit gestorben, einer davon war ein Tourist aus China, der in einem Pariser Krankenhaus starb. 11 gelten inzwischen als geheilt.

Spanien

In Spanien sind 32 Menschen infiziert, zwei Patienten gelten als geheilt. Auf der spanischen Insel Teneriffa durften rund 130 Touristen das Hotel verlassen, in dem mehrere Fälle aufgetreten waren. Hunderte weitere bleiben aber zunächst in dem Gebäude. Auch in Katalonien wurde nach Medienberichten eine Ansteckung nachgewiesen.

Großbritannien

Großbritannien meldete bisher 20 Infektionen. Acht Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Niederlande

Eine erste Erkrankung wurde am Donnerstag aus den Niederlanden gemeldet.

Belgien

In diesem unserer Nachbarländer ist eine Infektion registriert, ebenso eine wieder gesundete Person.

Kroatien

In Kroatien gibt es inzwischen fünf bestätigte Coronavirus-Fälle.

Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang drei Corona-Patienten.

Schweiz

Aus der Schweiz werden acht registrierte Fälle gemeldet. Dort sind zur Eindämmung der Krankheit Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern ab sofort untersagt. Das Verbot gilt demnach vorerst bis zum 15. März. Betroffen sind unter anderem der Genfer Autosalon und die Basler Fasnacht, die am Montag, 02. März) beginnen sollte.

Skandinavien

Finnland registrierte bisher zwei Coronavirus-Infizierte, Schweden sieben und Norwegen sechs. Ein Patient in Finnland ist genesen. Auch in Dänemark gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall.

Rumänien

Hier sind drei Infektionen bekannt.



In mehreren europäischen Ländern gibt es bislang einzelne Fälle. So in Estland, Litauen, Nordirland, Nordmazedonien, San Marino, Georgien und Island.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.



(Stand 23 Uhr am 28. Februar)