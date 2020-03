Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Länder gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

Italien

In Italien gibt es bislang die meisten Fälle in Europa. Mittlerweile starben dort 29 Menschen, mehr als 1.100 Personen steckten sich nach Behördenangaben an. 46 Menschen sind wieder gesund. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Fälle werden auch aus Sizilien, Florenz und Südtirol gemeldet.

Deutschland

In Deutschland soll es bislang 83 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus geben. 16 davon gelten inzwischen als geheilt. Die meisten Fälle gibt es in Nordrhein-Westfalen im Kreis Heinsberg. Wie die Behörden mitteilten, wurde der Erreger dort auch bei vier Kindern nachgewiesen. Sie gehen in die Kita, in der eine zuvor erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. In Bonn ist ein Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung erkrankt. Die Stadt rief alle Eltern der Einrichtung auf, ihre Kinder zunächst zuhause zu lassen. Nachgewiesen wurde das Virus ferner bei einer Frau und einem Mann aus Köln sowie einem Mann aus Lüdenscheid, die ebenso wie der Bonner Patient im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert oder Kontakte in den Kreis hatten. Drei weitere Fälle wurden aus dem Raum Aachen und aus Oberbayern gemeldet. Ein erster Fall wurde aus Bremen gemeldet.



Einen Überblick über die Maßnahmen in Deutschland finden Sie hier. Detaillierte Informationen aus Deutschland und zum Vorgehen der Bundesländer und der Bundesregierung finden Sie hier.

Frankreich

Auch in Frankreich stieg die Zahl der registrierten Ansteckungsfälle. Das Gesundheitsministerium in Paris erklärte, die Zahl liege inzwischen bei 100. Der deutliche Anstieg sei auf die Identifikation von Kontaktpersonen erkrankter Personen zurückzuführen. Zwei Patienten waren in Frankreich an der Krankheit gestorben, einer davon war ein Tourist aus China, der in einem Pariser Krankenhaus starb. 12 gelten inzwischen als geheilt.

Spanien

In Spanien sind 58 Menschen infiziert, zwei Patienten gelten als geheilt. Auf der spanischen Insel Teneriffa durften rund 130 Touristen das Hotel verlassen, in dem mehrere Fälle aufgetreten waren. Hunderte weitere bleiben aber zunächst in dem Gebäude. Auch in Katalonien wurde nach Medienberichten eine Ansteckung nachgewiesen.

Großbritannien

Großbritannien meldete bisher 23 Infektionen. Acht Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Niederlande

Aus den Niederlanden werden sechs Fälle gemeldet.

Belgien

In diesem Nachbarland ist eine Infektion registriert.

Kroatien

In Kroatien gibt es inzwischen sechs bestätigte Coronavirus-Fälle.

Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang neun Corona-Patienten.

Schweiz

Aus der Schweiz werden 21 registrierte Fälle gemeldet. Dort sind zur Eindämmung der Krankheit Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern ab sofort untersagt. Das Verbot gilt demnach vorerst bis zum 15. März. Betroffen sind unter anderem der Genfer Autosalon und die Basler Fasnacht, die am Montag, 02. März) beginnen sollte.

Skandinavien

Finnland registrierte bisher drei Coronavirus-Infizierte, Schweden zwölf und Norwegen sieben. Ein Patient in Finnland ist genesen. Auch in Dänemark gibt es drei bestätigte Coronavirus-Fälle.

Rumänien

Hier sind drei Infektionen bekannt.



In mehreren europäischen Ländern gibt es bislang einzelne Fälle. So in Estland, Litauen, Nordirland, Nordmazedonien, San Marino, Georgien und Island.

Irland und Luxemburg

Beide EU-Länder melden im Lauf diese Samstags einen jeweils ersten Fall von Coronavirus-Infizierten.



(Stand 1. März, 9 Uhr)