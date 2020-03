Das Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Länder gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

Italien

In Italien gibt es bislang die meisten Fälle in Europa. Rund 2.040 Personen steckten sich nach Behördenangaben an. Davon starben bisher 52 Menschen, 149 Menschen sind wieder gesund. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden mehrere Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Fälle werden auch aus Sizilien, Florenz und Südtirol gemeldet. San Marino meldet acht registrierte Fälle.

Deutschland

In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter an. Nach Angaben des Robert Koch Instituts haben sich inzwischen mindestens 157 Menschen nachweislich angesteckt. 90 der Fälle wurden in Nordrhein-Westfalen registriert. Mit deutlichem Abstand folgen demnach Bayern mit 26, Baden-Württemberg mit 20 und Hessen mit 10 Infizierten. In anderen Bundesländern liegen die Zahlen derzeit im einstelligen Bereich. Nach anderen Angaben gibt es bislang rund 170 Fälle in Deutschland. Alle Bundesländer mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und dem Saarland seien betroffen.



Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben kleinere Abweichungen aufweisen.



Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Coronavirus und zu den Maßnahmen, die in Deutschland ergriffen werden, finden Sie hier. Dort gibt es auch Hinweise, wie jede/r sich sinnvoll selbst schützen kann.

Frankreich

Auch in Frankreich stieg die Zahl der registrierten Ansteckungsfälle. Das Gesundheitsministerium in Paris erklärte, die Zahl liege inzwischen bei 191. Der deutliche Anstieg sei auf die Identifikation von Kontaktpersonen erkrankter Personen zurückzuführen. Drei Patienten sind in Frankreich an der Krankheit gestorben, 12 gelten inzwischen als geheilt.

Spanien

In Spanien sind 120 Menschen infiziert, zwei Patienten gelten als geheilt. Auf der spanischen Insel Teneriffa durften rund 130 Touristen das Hotel verlassen, in dem mehrere Fälle aufgetreten waren. Hunderte weitere bleiben aber zunächst in dem Gebäude.

Großbritannien

Großbritannien meldete bisher 40 Infektionen. Acht Patienten sind inzwischen wieder gesund.

Niederlande

Aus den Niederlanden werden 18 Fälle gemeldet.

Belgien

In diesem Nachbarland wurden acht Infektionen registriert - eine Person davon gilt allerdings als genesen.

Griechenland

Dort gibt es bislang sieben Fälle.

Kroatien

In Kroatien gibt es inzwischen sieben bestätigte Coronavirus-Fälle.

Österreich

Die österreichischen Behörden zählen bislang 18 Corona-Patienten.

Schweiz

Aus der Schweiz werden 42 registrierte Fälle gemeldet. Dort sind zur Eindämmung der Krankheit Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern ab sofort untersagt. Auch Fußballspiele der ersten Ligen finden vorerst nicht mehr statt.

Skandinavien

Finnland registrierte bisher sechs Coronavirus-Infizierte (davon ist einer bereits genesen), Schweden 15 und Norwegen 25. Auch in Dänemark gibt es vier bestätigte Coronavirus-Fälle.

Rumänien und Tschechien

In rumänien sind drei, in Tschechien vier Infektionen bekannt. In mehreren europäischen Ländern gibt es bislang einzelne Fälle. So in Estland, Weißrussland, Luxemburg, Monaco, Litauen und Nordmazedonien.

Island

Die isländischen Behörden berichten von neun Coronavirus-Infizierten.



Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.



Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.



(Stand 3. März, 07:00 Uhr)