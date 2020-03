Das Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus. Italien ist besonders stark betroffen. Infizierte werden inzwischen aus einem Großteil der europäischen Länder gemeldet. Ein Überblick über die Lage, den wir ständig aktualisieren.

Deutschland

In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind inzwischen nachweislich 902 Menschen an der vom Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt.



Ein deutscher Staatsbürger ist bislang gestorben - allerdings im Urlaub in Hurghada in Ägypten. Die meisten Fälle gibt es demnach mit 398 in Nordrhein-Westfalen, der Großteil der Patienten kommt aus dem Landkreis Heinsberg am Niederrhein. Nach neuen Zahlen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums gibt es in NRW bereits 484 Infektionen.



Die US-amerikanische Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zu den Covid-19-Infektionen. Da nicht alle verfügbaren Datenbanken permanent und zur gleichen Zeit aktualisiert werden, können die konkreten Angaben kleinere Abweichungen aufweisen.



Italien und San Marino

In Italien gibt es bislang die meisten Fälle in Europa, sie liegt aktuell bei 7.375. Nach Angaben der Behörden starben 366 an der vom Virus verursachten Lungenkrankheit Covid-19. 622 Menschen sind wieder als gesund gemeldet. In San Marino wurden 36 Fälle registriert, ein Mensch ist gestorben. Im Vatikan wurde eine Infektion nachgewiesen; auf Malta gibt es zurzeit drei Fälle.



Im Kampf gegen das Virus sperrte die italienische Regierung größere Gebiete im Norden des Landes mit Ein- und Ausreisesperren ab. Nach den Worten von Ministerpräsident Conte gilt die Maßnahme bis zum 3. April und betrifft die Region Lombardei und 14 Provinzen, auch Mailand und Venedig. Des Weiteren soll ein Finanzpaket von mehreren Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, um die Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln. Zudem wurde bis Ende Mai einen Teil der Arbeit der Gerichte gestoppt. Auch die Schulen und Universitäten sind landesweit bis Mitte März geschlossen.



Erstmals in der Geschichte des Vatikan gab es am Sonntag das öffentliche Mittagsgebet des Papstes nur als Videostream. Auch seine Generalaudienz am Mittwoch werde es nicht mit großem Publikum geben. Stattdessen werde beides in der Bibliothek im Apostolischen Palast stattfinden und via Internet und Fernsehen übertragen.



In den besonders betroffenen Regionen Norditaliens werden montags bis samstags keine Messen mehr abgehalten - ein ungewöhnlicher Schritt in der Fastenzeit. Fußballspiele der ersten Liga werden ohne Publikum ausgetragen.

Frankreich und Monaco

In Frankreich stieg die Zahl der registrierten Ansteckungsfälle auf 1.126. 19 Menschen sind an der Infektion gestorben. Zwölf Menschen gelten wieder als gesund. In Monaco gibt es einen Infizierten.



In Frankreich ist inzwischen jede Veranstaltung ab 1.000 Teilnehmenden verboten.

Iberische Halbinsel

In Spanien sind 643 Menschen infiziert, 30 Patienten gelten als geheilt. 17 Spanier sind an dem Virus gestorben. Portugal meldet 30 bestätigte Fälle, Andorra und Gibraltar jeweils einen.

Großbritannien und Irland

Großbritannien meldete bisher 273 Infektionen. 18 Patienten sind inzwischen wieder gesund. Zwei Patienten starben. Irland meldet inzwischen 19 Fälle von Coronavirus-Infizierten, auf den Faröer-Inseln gibt es zwei Patienten.

Benelux-Länder

Aus den Niederlanden werden 265 Fälle gemeldet. Drei Infizierte sind gestorben. Im Nachbarland Belgien sind 200 Infektionen registriert. Eine Person wurde wieder gesund gemeldet. In Luxemburg gibt es drei Fälle.

Schweiz und Österreich

In der Schweiz wurden bislang 337 Menschen positiv getestet. Zwei Personen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Drei Personen sind wieder gesund. Die österreichischen Behörden zählen bislang 104 Corona-Patienten. Einen Fall gibt es in Liechtenstein.



In der Schweiz sind zur Eindämmung der Krankheit Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt. Das Verbot gilt vorerst bis zum 15. März. Betroffen waren unter anderem der Genfer Autosalon und die Basler Fasnacht.

Skandinavien und Island

Schweden registrierte bisher 203 Coronavirus-Infizierte, Norwegen 167. In Dänemark gibt es 35 bestätigte Fälle, in Finnland 23. In Island wurden 50 Infektionen bestätigt.

Ost- und Südost-Europa

Bulgarien hat die ersten vier Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Dort wird bei allen Menschen, die einreisen, die Temperatur gemessen, um eine Ausbreitung des Virus zu bremsen. In Kroatien gibt es inzwischen zwölf bestätigte Coronavirus-Fälle. In Griechenland sind 73 Infektionen bestätigt. Rumänien meldet 15 Fälle, Tschechien 26, in Estland zehn, in Ungarn sieben, in Slowenien 16, in Polen acht, in der Slowakei drei, in Weißrussland sechs, in Georgien 13, in Aserbaidschan neun. Je einen Erkrankten verzeichnen die Ukraine, Armenien, Moldawien, Serbien, und Litauen. Lettland meldet zwei Ansteckungen, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien jeweils drei.

Übersicht der aktuellen Zahlen

Die Johns Hopkins University veröffentlicht mehrmals täglich aktuelle Zahlen zum Verlauf der Corona-Erkrankungen. Neben der Zahl der aktuell Infizierten werden hier auch die Todesfälle und die Zahl der Geheilten nach Ländern sortiert dokumentiert.



(Stand: 8.3.2020, 22:00 Uhr) Quelle: Johns Hopkins University und Agenturen