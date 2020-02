Die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitet mit Google zusammmen, um Gerüchte und Falschinformationen über die neue Lungenkrankheit einzudämmen.

Direktor Ghebreyesus sagte, bei Suchanfragen auf Google sollten zuerst die Informationen der WHO angezeigt werden. Auch andere Dienste wie Twitter, Facebook, Tiktok und Tencent hätten Schritte unternommen, um die Verbreitung von falschen Nachrichten zu bekämpfen.



Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, der Ausbruch des neuen Coronavirus 2019-nCoV sei von einer "massiven Infodemie" - also einer Flut von Informationen - begleitet worden. Nicht alle Informationen seien aber korrekt. Deshalb beantwortet die WHO nun in den Sozialen Medien Fragen zum Virus und der dadurch verursachten Lungenerkrankung.