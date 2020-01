Mit durchdringendem Single Note-Spiel auf der Gitarre schmolz er auf diesem Album Blues mit Rock, Soul und Gospel zusammen, was ihm in jenem Jahr vier Blues Awards einbrachte. In Europa hatte sich Luther Allison seit 1977 eine treue Hörerschaft erspielt, lebte er doch bis 1992 in der Nähe von Paris. In Deutschland wurde der Auftritt in Leverkusen zu einem gefeierten Höhepunkt der Tour, gleich fünf Titel seines neuen Albums gab es da live zu erleben und in dieser ,On Stage-History’ -Ausgabe nach über 25 Jahren noch einmal zu hören. 1997 starb Allison.

Aufnahme vom 4.10.1994 bei den Leverkusener Jazztagen

Luther Allison, Gitarre/Gesang

Davyd Johnson, Tenorsaxofon

Sulaiman Hakim, Altsaxofon

Michel Carras, Keyboards

Francois Camuzeaux, Bass

Zack Prather, Schlagzeug

Mit dieser Ausgabe starten wir - an jedem fünften Freitag im Monat - die Reihe historischer "On Stage"-Aufnahmen