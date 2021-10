Luxemburgs zweitgrößte Stadt Esch hat das Programm als Europäische Kulturhauptstadt für 2022 vorgestellt.

Geplant sind demnach rund 160 Projekte mit mehr als 2.000 Veranstaltungen. Daran beteiligt sind außerdem zehn Gemeinden in Luxemburg und acht in Frankreich mit insgesamt 200.000 Menschen aus 120 Nationen. Starten soll das Kulturhauptstadt-Programm am 22. Februar, die feierliche Eröffnung ist am 26. Februar geplant. Neben Esch sind 2022 Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien weitere europäische Kulturhauptstädte.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.