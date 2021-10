Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich heute in Luxemburg mit den jüngsten Entwicklungen in Äthiopien und in Tunesien beschäftigen.

Es geht um die Frage, wie sich die Europäische Union gegenüber den dortigen Machthabern positionieren soll. In Äthiopien hat Ministerpräsident Abiy im vergangenen Jahr in der Region Tigray eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront TPLF begonnen. In der Folge kam es zu einer schweren humanitären Krise im Norden des Landes. In Tunesien entmachtete Präsident Saïed Ende Juli Regierungschef Mechichi und das Parlament. Mittlerweile gibt es zwar eine Ministerpräsidentin, ihre Machtbefugnisse sind allerdings beschränkt.



Weitere Themen bei dem Treffen sind die Zusammenarbeit der EU mit Staaten aus der Golfregion und den Ländern wie Georgien und der Ukraine. Auch soll es um die Lage in Afghanistan und auf dem Westbalkan gehen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.