Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute in Luxemburg über mögliche Reaktionen auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.

Schweden hat sich im Vorfeld der Gespräche für ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei ausgesprochen und will bei einer Verschlechterung der Lage auch Wirtschaftssanktionen oder Sanktionen gegen Einzelpersonen vorschlagen.

Mehrere Länder, darunter Deutschland und Frankreich, hatten eine Einschränkung ihrer Rüstungsexporte an die Türkei angekündigt.



Gestern Abend forderten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron den türkischen Staatschef Erdogan auf, die Militär-Offensive zu beenden.

Die humanitären Folgen seien gravierend und es bestehe die Gefahr, dass die Terrormiliz IS wieder erstarke, erklärten Merkel und Macron bei einem Treffen in Paris.