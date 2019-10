Die EU entscheidet heute, ob sie mit Albanien und Nordmazedonien über einen möglichen Beitritt zur Staatengemeinschaft verhandelt.

Die französische Regierung bekräftigte am Abend erneut, ein Veto gegen mögliche Beitrittsverhandlungen einzulegen. Paris hält die Reformbemühungen in den beiden Ländern für unzureichend. Frankreich ist damit weitgehend isoliert in der EU, nur die Niederlande und Dänemark haben ebenfalls Zweifel an den Fortschritten der Reformen.



Deutschland setzt sich gemeinsam mit den meisten anderen Staaten der Europäischen Union dafür ein, mit Albanien und Nordmazedonien über einen Beitritt zu beraten. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die EU-Kommission die von den Mitgliedstaaten gestellten Voraussetzungen für den Start der Gespräche als erfüllt ansieht. Außerdem seien die Verhandlungen den beiden Ländern bereits zugesagt worden.