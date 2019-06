Die Staaten der Europäischen Union setzen bei der Strafverfolgung weiter auf die Vorratsdatenspeicherung.

In Luxemburg beauftragten die Justizminister die EU-Kommission damit, eine Studie für mögliche Lösungen und etwaige Gesetze vorzulegen. Der Europäische Gerichtshof hatte 2016 entschieden, dass eine allgemeine und unterschiedslose Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Die Minister argumentieren, dass das Instrumentarium wesentlich sei für die Ermittlungen im Fall schwerer Kriminalität. Allerdings solle sich der Einsatz der Vorratsdatenspeicherung am Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten orientieren.



Die Ressortchefs verständigten sich zudem darauf, dass künftig auf deutschen und anderen Personalausweisen in der EU Fingerabdrücke gespeichert werden müssen. Die neuen Regeln sollen in etwa zwei Jahren in Kraft treten.