Der Europäische Gerichtshof hat sich erneut mit der polnischen Justizreform befasst und die Notwendigkeit einer unabhängigen Gerichtsbarkeit betont.

In dem Verfahren ging es um eine Disziplinarkammer am Obersten polnischen Gericht, die im vergangenen Jahr eingerichtet worden war. Mehrere Richter hatten dagegen geklagt, weil das Gremium vom Staatspräsidenten eingesetzt wurde.



Der Gerichtshof in Luxemburg erklärte, es gebe Gründe, die Unabhängigkeit der Kammer in Frage zu stellen. Die Tatsache, dass die Mitglieder vom Präsidenten ernannt würden, reiche dazu aber nicht aus. Entscheidend sei, ob sie anschließend Druck ausgesetzt seien oder Weisungen erhielten. Die abschließende Entscheidung darüber müsse die polnische Justiz fällen, erklärte das europäische Gericht.



Die EU-Kommission ist bereits gegen mehrere Aspekte der polnischen Justizreform juristisch vorgegangen. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits die Zwangspensionierung von polnischen Richterinnen und Richtern für unzulässig erklärt. Die nationalkonservative Regierung in Warschau hatte 2015 mit dem Umbau der polnischen Justiz begonnen.