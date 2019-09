Der britische Premierminister Johnson und der scheidende EU-Kommissionspräsident Juncker wollen am kommenden Montag noch einmal einen Anlauf für eine Einigung im Brexit-Streit nehmen.

Wie die Büros beider Seiten mitteilten, treffen sich die Politiker zu einem Arbeitsessen in Luxemburg. In Großbritannien waren zuletzt Zweifel laut geworden, ob der Premier noch ernsthaft einen geordneten EU-Austritt seines Landes verfolgt. Johnson besteht auf einem Brexit am 31. Oktober - ob mit oder ohne Vertrag.



Der irische Regierungschef Varadkar äußerte sich skeptisch bezüglich einer Einigung. Er sagte in Dublin, zwischen den Positionen beider Seiten klaffe eine große Lücke. Hauptstreitpunkt zwischen Großbritannien und der EU ist der sogenannte Backstop, der eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll.