Sechs Wochen nach ihrer Amtsübernahme hat die neue EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ihren Eid abgelegt.

Präsidentin von der Leyen und die 26 Kommissarinnen und Kommissare verpflichteten sich, die Verträge der EU und die Grundrechtecharta zu achten, im Sinne des Allgemeinwohls zu handeln und von niemandem Weisungen entgegenzunehmen.



Von der Leyen betonte in einer Ansprache, an keinem anderen Ort der Welt finde man so erstaunliche Rechte und Freiheiten wie in der Europäischen Union. Die Kommission habe als Wächterin der Verträge eine riesige Verantwortung. Die Kommission von der Leyen hatte bereits zum 1. Dezember die Nachfolge der Juncker-Kommission angetreten. Morgen will sie ihre detaillierten Pläne für die künftigen Investitionen in den Klimaschutz vorstellen.