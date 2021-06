Luxemburgs Regierungschef Bettel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Er zeige leichte Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen und habe sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, teilte seine Sprecherin am Abend mit. Der 48-Jährige, der bisher nur einmal mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurde, hatte am Donnerstag und Freitag noch am EU-Gipfel teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.