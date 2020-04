Die ersten zwölf unbegleiteten Minderjährigen von den griechischen Inseln sind heute nach Luxemburg gebracht worden.

Das sei nur ein erster Schritt, sagte EU-Migrationskommissarin Johansson in Brüssel. Am Wochenende werden etwa 60 weitere Flüchtlinge in Deutschland erwartet. Dabei geht es in erster Linie um unbegleitete Minderjährige, womöglich aber auch kranke Kinder mit ihren Familien.



Zehn EU-Staaten sowie die Schweiz haben sich bereit erklärt, insgesamt 1.600 minderjährige Flüchtlinge aus Lagern griechischer Inseln aufzunehmen.