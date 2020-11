Anthologien, die sich Gedichten von Dichterinnen widmen gibt es. Aber keine wie diese. Anna Bers hat 500 Gedichte in deutscher Sprache versammelt und bietet mit ihnen Wege neuer Lektüren im Dschungel von Geschlechterkonstruktionen an. Absolut aufregend ist, was sie so an Denkvorlagen zur Verfügung stellt und wie neu der Blick ist, den sie auf die Literaturgeschichte eröffnet.

Eine neue Stimme nimmt sich auch in "Barbara" Raum. Barbara Juch, interdisziplinär arbeitende Künstlerin versucht mit diesem schmalen Band, einem Ich Kontur zu geben. Wie dieser Versuch in die Sammlung passen würde, die Anna Bers anbietet, ist eine der Fragen, die unsere Kritiker beschäftigen.

Anna Bers (Hrsg.): "Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache"

Reclam Verlag, Ditzingen. 879 Seiten, 28 Euro.

Barbara Juch: "Barbara. Gedichte von Barbara Juch"

Verlagshaus Berlin. 48 Seiten, 9,90 Euro.