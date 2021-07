Nach der extremen Hitzewelle mit Temperaturrekorden von bis zu 50 Grad haben Feuer die kanadische Ortschaft Lytton nahezu vollständig zerstört. 90 Prozent seien abgebrannt, inklusive des gesamten Ortskerns, teilte der Parlaments-Abgeordnete Vis mit. In kürzester Zeit war der Ort von einer Feuerwalze überrollt worden. Mehr als tausend Menschen mussten in aller Eile fliehen.

Angaben über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Vielerorts waren Strom- und Telefonverbindungen unterbrochen.



Vor der Brandkatastrophe hatte Lytton, das rund 260 Kilometer nordöstlich von Vancouver liegt, drei Tage in Folge Hitzerekorde verzeichnet. Nach Angaben der Wetterbehörde stieg das Thermometer auf 49,6 Grad Celsius. Das ist die höchste in Kanada jemals gemessene Temperatur. Der Rekord lag zuvor bei 45 Grad im Jahr 1937.



Auch in anderen Teilen der kanadischen Provinz British Columbia waren brachen Dutzende Feuer aus, viele durch Blitzschläge. Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpfen Feuerwehrleute gegen drei größere Waldbrände an.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.