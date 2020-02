Der US-Schauspieler, Regisseur und Produzent Gene Reynolds ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Das teilte der Verband der Hollywood-Regisseure in Los Angeles mit. Nach einer erfolgreichen Karriere als Filmschauspieler wechselte Reynolds in den Fünzigerjahren zum Fernsehen hinter die Kamera. TV-Geschichte schrieb er als Regisseur und Produzent der tragisch-komischen Serie M.A.S.H., die während des Koreakriegs spielt. Sie war auch in Deutschland zu sehen und ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Reynolds wurde sechs mal mit dem US-Fernsehpreis "Emmy" ausgezeichnet.