Die Lage in Afghanistan hat sich nach den Worten von Bundesaußenminister Maas leicht verbessert.

Es gebe endlich Bewegung hin zu einem Friedensprozess, sagte Maas in der Bundestagsdebatte über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in dem Land. Zugleich warnte er davor zu glauben, dass das militärische Engagement nicht mehr benötigt werde. Dies halte er für eine gefährliche Illusion, betonte Maas. Die Stabilisierung des Landes sei eine Generationenaufgabe. Vor der Abstimmung im Bundestag befasst sich der Auswärtige Ausschuss mit dem Thema.



Im Rahmen der Nato-geführten Mission "Resolute Support" sind derzeit etwa 1.200 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert.