Bundesaußenminister Maas hat zum Engagement gegen Antisemitismus aufgerufen.

Man dürfe nicht wegschauen, wenn jemand beleidigt oder angegriffen werde - nur weil er als Jude erkennbar sei, sagte der SPD-Politiker bei der Verleihung des Shimon-Peres-Preises in Berlin. Dass es trotz der bitteren Erfahrung der Shoah in der Welt und auch in Deutschland wieder Antisemitismus gebe, sei eine beschämende, eine unerträgliche Wahrheit.



Der vom Auswärtigen Amt gestiftete Shimon-Peres-Preis zeichnet Projekte aus, die sich für die deutsch-israelischen Beziehungen einsetzen. Benannt ist er nach dem früheren israelischen Staatspräsidenten und Friedensnobelpreisträger.