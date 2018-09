Vier Tage nachdem Donald Trump vor den Vereinten Nationen seine Sicht der Welt erklärt hat, steht in einer guten Stunde nun endlich auch der deutsche Außenminister auf der Rednerliste der UN-Generaldebatte. Als Chefdiplomat aus Berlin muss sich Heiko Maas qua Amt hinten einreihen. Staats- und Regierungschefs vorneweg, so ist das nun einmal in New York.

Die Präsidenten Trump, Macron, Erdogan und Rohani, um vier Beispiele zu nennen, sahen darin eine Chance. Sie kamen, um der Generaldebatte ihren Stempel aufzudrücken. Die Bundeskanzlerin beschäftigte sich zeitgleich in Berlin mit den Schockwellen nach der Abwahl eines Fraktionsvorsitzenden. So war es also der französische Präsident, der als Gegenpol zu Trump mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für den Erhalt der internationalen Ordnung Flagge zeigen musste. Gerade weil Deutschland und Frankreich ab Januar im Sicherheitsrat mit einer Stimme sprechen wollen, wäre ein koordinierter Auftritt von Merkel und Macron in diesem Jahr wichtig gewesen.

Für Heiko Maas ist dies die erste Generalversammlung. Die Termindichte einer solchen Woche ist beispiellos. Maas absolviert hier seit Dienstag einen politischen Marathon. Er besucht UN-Gremien, er führt bilaterale Gespräche und berät sich mit Adhoc-Partnern zu Kriegen und Krisen wie Syrien. Anders als Donald Trump ist der Bundesaußenminister klassisch multilateral unterwegs. Maas war es, der mit der Forderung nach einer "Allianz der Multilateralisten" in Abgrenzung zu einer America-First-Politik Erwartungen geweckt hat.

Bundesregierung wirkt gefährlich zaghaft

Wenn diese Forderung nicht bald konkret ausgestaltet wird, nimmt das damit verbundene politische Ziel Schaden. Wer ist dabei? Wie tritt man auf? Was will man durchsetzen? Welche Hebel stehen zur Verfügung? Auch hier in New York hat es darauf keine Antworten gegeben. Ohne klare Antworten ist da aber nur eine sperrige Worthülse. So zeigt man keine Flagge, so hisst man ein Fähnchen, das ab und zu flattert. Wenn es den Deutschen, den Japanern, den Kanadiern und anderen Aspiranten ernst ist, dann müssen sie zusammen Gesicht zeigen. In New York ist diese Chance verpasst worden.

Dabei drängt die Zeit. Donald Trump steht in den USA kurz vor den Zwischenwahlen. Auch knapp zwei Jahre nach seinem Wahlsieg wirkt die Bundesregierung in ihrem politischen Widerstand gegen ihn unentschlossen. Natürlich muss ein deutscher Außenminister in Washington Gespräche führen, doch gleichzeitig könnte Heiko Maas deutlich machen: Keine Washington-Reise mehr, ohne eine weitere Besuchsstation im Land, im anderen Amerika.

Sigmar Gabriel hat das als Außenminister mit einem Stopp in Pittsburgh einmal vorgemacht. Es reicht nicht, dass Heiko Maas eine Neujustierung im transatlantischen Verhältnis fordert, er muss auch zeigen, wie das aussehen soll. Trump kennt keine Skrupel. Diese Woche hat einmal mehr gezeigt, als Wertepartner fällt das Weiße Haus vorerst aus. Auf der Suche nach anderen Verbündeten wirkt die Bundesregierung noch immer gefährlich zaghaft.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.