Deutschland und Pakistan haben sich gemeinsam für Gespräche mit den afghanischen Taliban ausgesprochen.

Der pakistanische Außenminister Quereshi sagte bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Maas in Islamabad, es dürften nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden. Afghanistan brauche Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe; es dürfe keinen wirtschaftlichen Kollaps des Landes geben. Auch Maas meinte, man müsse mit den Taliban reden und sie daran messen, ob sie ihre Zusagen etwa für eine weitere Ausreise von Menschen und eine inklusive Regierung in Kabul einhielten. Dies werde man erst in den kommenden Tagen und Wochen sehen. Der SPD-Politiker bot den Nachbarländern Afghanistans erneut finanzielle Hilfen sowie Unterstützung etwa bei der Terrorismus-Prävention an.



Er rechne mit der baldigen Vorstellung eines afghanischen Kabinetts, fügte der SPD-Politiker hinzu. Dann werde sich zeigen, ob die Taliban zuließen, dass die Regierung auch andere Bevölkerungsgruppen repräsentiere.



