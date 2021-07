Die deutsch-polnischen Beziehungen sollten nach den Worten von Außenminister Maas nicht auf das strittige Pipeline-Projekt Nord Stream 2 verengt werden.

Wer das tue, ignoriere die Tatsache, dass die Verbindungen zwischen beiden Ländern eng und vielfältig seien, sagte er der polnischen Zeitung "Rzeczpospolita". Maas kommt heute in Warschau mit seinem polnischen Kollegen Rau zusammen. Dieser hatte zuvor in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gewarnt, Russland stelle Deutschland mit der Pipeline eine "imperiale Falle".



Die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau lehnt Nord Stream 2 ab. Befürchtet wird, dass Russland damit die Abhängigkeit Europas von seinen Gaslieferungen erhöhen und die bisherigen Transitländer unter Druck setzen könnte.

